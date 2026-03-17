Taylor Fritz potrebbe prendersi una pausa più lunga dal tennis per guarire l'infortunio al ginocchio dopo Miami

HQ

Taylor Fritz, il miglior giocatore americano nel ranking ATP, attualmente al settimo posto al mondo e con un massimo in carriera di numero 4 al mondo nel 2024, dopo aver raggiunto la finale degli US Open, dice di considerare una lunga pausa dal tennis per guarire il ginocchio. Fritz è la sesta testa di serie al Miami Open e il favorito locale (ha raggiunto le semifinali lo scorso anno, perdendo contro il futuro campione Jakub Mensik).

Parlando alla stampa durante la giornata mediatica prima del Miami Open, Fritz ha detto che il suo ginocchio risponde alcuni giorni meglio di altri, con la preparazione per Indian Wells e l'Australian Open che sono stati due momenti bassi. Fritz ha perso nei 32 di finale di Indian Wells contro il connazionale Alex Michelsen.

"Dopo Miami, se non vediamo grandi miglioramenti, potrebbe essere il momento di... solo, tipo, rallenta un po' il suono e risolvi il tutto al 100 percento", disse Fritz. Ha affrontato una tendinite da quasi un anno intero, che gli è costato troppe eliminazioni al primo o secondo turno alla fine della scorsa stagione, fino a quando ha raggiunto la finale del Dallas Open, perdendo contro Ben Shelton.