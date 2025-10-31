Taylor Sheridan e Peter Berg saranno i protagonisti del film live-action Call of Duty

HQ

Anche se potremmo non avere Steven Spielberg alle spalle, abbiamo alcuni veterani di Hollywood che stanno sviluppando il film live-actionCall of Duty alla Paramount. Il creatore di Yellowstone, Taylor Sheridan, e Peter Berg saranno i registi del film in uscita, che porterà sul grande schermo la serie di sparatutto militari di Activision.

Secondo Deadline, Sheridan e Berg scriveranno insieme il film e Berg è incaricato di dirigere il film. Con precedenti esperienze di lavoro insieme in film come Hell o High Water e Wind River, nominati all'Oscar, Sheridan e Berg hanno sicuramente una storia, ed entrambi come individui hanno anche prodotto alcuni film e TV di prim'ordine in passato.

Berg sembra particolarmente adatto all'esperienza cheCall of Duty un film dovrebbe fornire, dato che ha crediti in film come Lone Survivor, The Kingdom, Mile 22, Battleship, Patriots Day e altri. Essendo uno dei franchise di videogiochi di maggior successo di tutti i tempi, la pressione è alta per ottenereCall of Duty il film giusto, e sembra che la Paramount farà tutto il possibile per assicurarsi che questo adattamento colpisca nel segno.