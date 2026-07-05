Taylor Sheridan si apre riguardo Kevin Lo shock di Costner Yellowstone

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Quando è stato confermato che Kevin Costner sarebbe partito Yellowstone, ci sono state molte storie e rapporti che sostenevano che ciò fosse dovuto a divergenze creative tra la star vincitrice dell'Oscar e la creatrice Taylor Sheridan. Costner ha sopravvalutato la sua posizione e spinto per uno stipendio più alto, voleva un ruolo più grande dietro la macchina da presa, c'è stata una rottura tra Costner e Sheridan? I resoconti raccontano una varietà di storie diverse, ma ora Sheridan ha detto la sua verità.

In un'apparizione al podcast The Bill Simmons, Sheridan ha menzionato che Costner avrebbe dovuto far parte della macchina Yellowstone solo per tre stagioni, prima di passare il testimone al figlio e vedere la narrazione cambiare sul fatto che il figlio avrebbe mantenuto o perso il famoso ranch. Tuttavia, lo show divenne estremamente popolare e molto tempo fu dedicato a colmare le lacune, prolungando così la permanenza di Costner, fino a quando dovette andarsene.

Per intero, Sheridan ha spiegato: "L'idea di cedere un colpo prima che abbia finito la potenza da spremere è molto estranea a una rete. Alla fine, Kevin ha raggiunto un punto in cui ha detto: "Devo fare le mie cose." Ma inizialmente avevamo concepito insieme che fossero tre stagioni e poi passano il testimone — perché abbiamo dovuto resistere un po', e penso che fosse abbastanza evidente."

Forse era meglio assicurarsi che la serie continuasse a progredire e non si bloccasse troppo con personaggi e fili narrativi esistenti. Comunque, cosa ne pensi della partenza di Costner Yellowstone ?