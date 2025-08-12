Taylor Swift annuncia il nuovo album intitolato The Life of a Showgirl

HQ

Sembra che questo autunno sarà definito dalla principessa del pop in persona, dato che Taylor Swift ha rivelato un nuovissimo album in studio. Conosciuto come The Life of a Showgirl, questo nuovo lotto di musica è stato confermato come reale in un recente video promozionale per il podcast New Heights, ospitato dai fratelli giocatori di football Jason e Travis Kelce, l'ultimo dei quali è attualmente in una relazione con Swift.

Al di là dell'annuncio, non abbiamo ancora ulteriori informazioni sull'album, ma ci sono già pre-ordini in fase di accettazione per le versioni in vinile, cassetta e CD dell'album per quando verrà lanciato. Non è stata fissata una data per questo, ma si dice che le copie fisiche verranno spedite prima del 13 ottobre, suggerendo che il lancio avverrà intorno a quella data.

Per quanto riguarda quando dovremmo aspettarci ulteriori notizie da Swift sull'album, apparirà nell'episodio di New Heights di questa settimana (in arrivo giovedì alle 00:00 BST/1:00 CEST), il che significa che è una scommessa sicura presumere che ulteriori informazioni verranno fuori allora.

