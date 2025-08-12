Taylor Swift annuncia il nuovo album intitolato The Life of a Showgirl
Ci aspettiamo di ricevere maggiori dettagli sull'uscita entro la fine della settimana.
Sembra che questo autunno sarà definito dalla principessa del pop in persona, dato che Taylor Swift ha rivelato un nuovissimo album in studio. Conosciuto come The Life of a Showgirl, questo nuovo lotto di musica è stato confermato come reale in un recente video promozionale per il podcast New Heights, ospitato dai fratelli giocatori di football Jason e Travis Kelce, l'ultimo dei quali è attualmente in una relazione con Swift.
Al di là dell'annuncio, non abbiamo ancora ulteriori informazioni sull'album, ma ci sono già pre-ordini in fase di accettazione per le versioni in vinile, cassetta e CD dell'album per quando verrà lanciato. Non è stata fissata una data per questo, ma si dice che le copie fisiche verranno spedite prima del 13 ottobre, suggerendo che il lancio avverrà intorno a quella data.
Per quanto riguarda quando dovremmo aspettarci ulteriori notizie da Swift sull'album, apparirà nell'episodio di New Heights di questa settimana (in arrivo giovedì alle 00:00 BST/1:00 CEST), il che significa che è una scommessa sicura presumere che ulteriori informazioni verranno fuori allora.