Taylor Swift crea una nuova canzone originale specificamente per Toy Story 5

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Tra un paio di settimane, i fan si riverseranno nei cinema per vedere il quinto capitolo principale della saga Toy Story, dato che dal 17 giugno Toy Story 5 arriverà ufficialmente nelle sale e vedrà Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Bullseye e il resto del gruppo tornare per altre marachelle.

Il presupposto di questo prossimo capitolo ruota fondamentalmente attorno a come i giocattoli affrontino l'ascesa della tecnologia, e come i più giovani siano meno interessati a giocare con i giocattoli e più interessati a tablet, smartphone e altri dispositivi come fonte di intrattenimento.

Vedremo presto come si evolverà tutto questo con la prima del film, ma ora è stato rivelato che Toy Story 5 sarà anche il luogo dove ascoltare la nuova canzone di Taylor Swift, dato che la musicista incredibilmente popolare si è unita alla Pixar per creare un brano intitolato "I Knew It, I Knew You". che sarà usato nel film.

Per chi vuole ascoltare la canzone prima della prima del film, la traccia sarà pubblicata già questo venerdì, il 5 giugno, quindi annotatelo nel vostro calendario.

Swift ha anche rilasciato una dichiarazione parlando di questa traccia, spiegando: "Ho sempre sognato di scrivere per questi personaggi che adoro fin da quando avevo 5 anni e guardavo il primo film di Toy Story. Mi sono innamorata all'istante di Toy Story 5 quando ho avuto la fortuna di vederla nelle sue prime fasi, e ho scritto questa canzone appena tornato a casa dalla proiezione. A volte lo sai e basta, vero?"

Non vedi l'ora di vedere Toy Story 5 ? Puoi vedere il trailer del film andando qui.