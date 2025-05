Taylor Swift e Kendrick Lamar guidano la gara AMA 2025

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Gli American Music Awards tornano stasera a Las Vegas, con Kendrick Lamar in testa alle nomination con dieci nomination, tra cui Artista e Canzone dell'anno. Lo spettacolo sul tappeto rosso sarà trasmesso in diretta, con Jennifer Lopez che condurrà.

Taylor Swift, anche lei in lizza per l'Artista dell'anno, entra come la musicista più premiata nella storia degli AMA, dopo il suo tour da record. Post Malone, Beyoncé e Billie Eilish sono tra gli altri principali contendenti. Come sempre, restate sintonizzati per gli aggiornamenti sui vincitori.