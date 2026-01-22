Taylor Swift entra nella Songwriters Hall of Fame

HQ

Taylor Swift sta aggiungendo un altro traguardo a una carriera già ricca di loro. La pop star di 36 anni è stata inserita nella Songwriters Hall of Fame, diventando la seconda persona più giovane mai inserita, ha annunciato mercoledì l'organizzazione. Solo Stevie Wonder, che aveva 33 anni quando fu onorato nel 1983, era più giovane.

L'inserimento mette Swift accanto a un gruppo intergenerazionale di pesi massimi della musica, tra cui Alanis Morissette, Kenny Loggins e i compagni di band dei Kiss Paul Stanley e Gene Simmons. La cerimonia si terrà l'11 giugno a New York, celebrando i cantautori il cui lavoro ha plasmato la musica popolare per decenni.

Taylor Swift // Shutterstock

Per Swift, il riconoscimento riguarda meno il dominio delle classifiche che l'autorialità. Dalle origini confessionali nel country agli album pop e indie che saltano tra generi, ha costruito un catalogo definito dai dettagli narrativi e dalla precisione emotiva. Le sue 14 vittorie ai Grammy, inclusi un record di quattro album dell'anno, riflettono non solo il successo commerciale, ma anche il duraturo richiamo della sua voce da cantautore.

Quell'influenza è cresciuta solo negli ultimi anni. Il suo ultimo album, The Life of a Showgirl, ha ottenuto le vendite più alte della prima settimana dell'era moderna, mentre The Tortured Poets Department ha debuttato al numero 1 e ha venduto l'equivalente di 8 milioni di album negli Stati Uniti. Nel 2025, Swift ha anche riconquistato la proprietà di tutto il suo catalogo storico, una mossa ampiamente vista come un momento cruciale per i diritti degli artisti.

Fondata nel 1969, la Songwriters Hall of Fame onora gli autori almeno vent'anni dopo la loro prima pubblicazione commerciale, una soglia che Swift ha superato molto tempo fa. Ciò che rende la sua introduzione speciale non è solo quanto sia giovane, ma quanto sia arrivata a definire completamente il suono, il linguaggio e il paesaggio emotivo di una generazione di ascoltatori.