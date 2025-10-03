Taylor Swift fa un riferimento inaspettato al Real Madrid nel suo ultimo album The Life of a Showgirl

HQ

I fan di Taylor Swift sono estasiati oggi perché il suo nuovo album, The Life of a Showgirl, è appena stato pubblicato. I testi delle dodici nuove canzoni sono pieni di riferimenti alla vita di Taylor, a come affronta la fama e, naturalmente, alla sua relazione con il suo futuro marito Travis Kelce.

Anche se forse non è una delle canzoni più popolari dell'album che ha anche una collaborazione con Sabrina Carpenter, Wish list (stilizzata come Wi$h Li$t) è una delle canzoni più discusse dell'album, poiché Swift sembra rivelare il suo desiderio di sistemarsi e avere figli con Kelce ("Have a couple kids, hai l'intero isolato che ti assomiglia").

La canzone è una lista di desideri, alcuni costosi e stravaganti, come un Oscar o un Balenciaga, e altri più concreti, come "tre cani che chiamano i loro figli". Una delle cose che "vogliono", come canta Taylor, è "un contratto con il Real Madrid".

Questo è il versetto (a 1:19):

"Vogliono quella libertà, vivere fuori dalla rete

Vogliono quei tre cani che chiamano i loro figli

E quel buon surf, niente ipocriti

Vogliono tutto

Vogliono un contratto con il Real Madrid

Vogliono quelle vacanze di primavera che erano fottutamente illuminate

E poi quel video è stato tolto da Internet

Vogliono tutto"

Swift canta "dovrebbero avere ciò che vogliono, meritano ciò che vogliono, spero che ottengano ciò che vogliono" in una canzone con un sorprendente riferimento diretto al Real Madrid che ha preso alla sprovvista sia gli Swifties che i madridisti. Forse è un cenno a quando Taylor si è esibita al Santiago Bernabéu nel 2024?

Cosa ne pensi di Vita da showgirl di Taylor Swift?

