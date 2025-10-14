Taylor Swift svela la nuova docuserie in 6 parti dell'Eras Tour in uscita su Disney+

HQ

Se pensavate che Taylor avesse smesso di fare notizia dopo aver rilasciato The Life of a Showgirl questo mese, vi sbagliavate di grosso. La pop star presenta il suo recente Eras Tour con un nuovo look attraverso una serie di documentari in arrivo su Disney+.

Come mostrato nel trailer qui sotto, l'ultimo tour di Taylor si è rivelato un colosso assoluto per la musica dal vivo. Oltre a presentare momenti sul palco, nel corso dei sei episodi avremo anche uno sguardo dietro le quinte degli alti e bassi di Swift durante il tour, con alcuni cameo di celebrità sparsi dentro.

Ci sarà anche uno sguardo cinematografico allo spettacolo finale dell'Eras Tour, con la musica del precedente album di Taylor The Tortured Poets Department. Aspettatevi che la Swiftie della vostra vita prenda il controllo della TV il 12 dicembre, quando andrà in onda questo documentario.

