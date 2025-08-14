Taylor Swift svela ufficialmente l'album The Life of a Showgirl, in uscita a ottobre

HQ

Qualche giorno fa, abbiamo riportato la rivelazione a sorpresa del 12° album da Taylor Swift, con la popstar che appare nel podcast New Heights (co-gestito dal suo partner Travis Kelce, tight end per il Kansas City Chiefs ), e ora possiamo aggiungere a questo dato che la rivelazione completa è avvenuta.

The Life of a Showgirl, come è noto l'album, è stato presentato per intero, e ora sappiamo anche che verrà lanciato in tutto il mondo il 3 ottobre. A quanto pare, conterrà 12 tracce (anche se potrebbero essercene di più, chissà), e una di queste include una collaborazione con l'attuale fenomeno pop Sabrina Carpenter. L'elenco delle tracce è il seguente:



Il destino di Ofelia

Elisabetta Taylor

Opalite

Figura paterna

Figlia

Rovina l'amicizia

In realtà romantico

Wi$h Li$t

Legno

ANNULLATO!

Miele

La vita di una showgirl (feat. Sabrina Carpenter)



Con l'album in arrivo, ora puoi già preordinare una serie di versioni diverse su una serie di diversi media e piattaforme, il tutto attraverso il sito web della popstar.