Taylor Swift svela ufficialmente l'album The Life of a Showgirl, in uscita a ottobre
Il dodicesimo album della grande popstar è in arrivo e ora conosciamo alcuni dei brani e delle collaborazioni.
Qualche giorno fa, abbiamo riportato la rivelazione a sorpresa del 12° album da Taylor Swift, con la popstar che appare nel podcast New Heights (co-gestito dal suo partner Travis Kelce, tight end per il Kansas City Chiefs ), e ora possiamo aggiungere a questo dato che la rivelazione completa è avvenuta.
The Life of a Showgirl, come è noto l'album, è stato presentato per intero, e ora sappiamo anche che verrà lanciato in tutto il mondo il 3 ottobre. A quanto pare, conterrà 12 tracce (anche se potrebbero essercene di più, chissà), e una di queste include una collaborazione con l'attuale fenomeno pop Sabrina Carpenter. L'elenco delle tracce è il seguente:
- Il destino di Ofelia
- Elisabetta Taylor
- Opalite
- Figura paterna
- Figlia
- Rovina l'amicizia
- In realtà romantico
- Wi$h Li$t
- Legno
- ANNULLATO!
- Miele
- La vita di una showgirl (feat. Sabrina Carpenter)
Con l'album in arrivo, ora puoi già preordinare una serie di versioni diverse su una serie di diversi media e piattaforme, il tutto attraverso il sito web della popstar.