Gamereactor

  •   Italiano


Accedi
Gamereactor
lifestyle

Taylor Swift svela ufficialmente l'album The Life of a Showgirl, in uscita a ottobre

Il dodicesimo album della grande popstar è in arrivo e ora conosciamo alcuni dei brani e delle collaborazioni.

HQ

Qualche giorno fa, abbiamo riportato la rivelazione a sorpresa del 12° album da Taylor Swift, con la popstar che appare nel podcast New Heights (co-gestito dal suo partner Travis Kelce, tight end per il Kansas City Chiefs ), e ora possiamo aggiungere a questo dato che la rivelazione completa è avvenuta.

The Life of a Showgirl, come è noto l'album, è stato presentato per intero, e ora sappiamo anche che verrà lanciato in tutto il mondo il 3 ottobre. A quanto pare, conterrà 12 tracce (anche se potrebbero essercene di più, chissà), e una di queste include una collaborazione con l'attuale fenomeno pop Sabrina Carpenter. L'elenco delle tracce è il seguente:


  1. Il destino di Ofelia

  2. Elisabetta Taylor

  3. Opalite

  4. Figura paterna

  5. Figlia

  6. Rovina l'amicizia

  7. In realtà romantico

  8. Wi$h Li$t

  9. Legno

  10. ANNULLATO!

  11. Miele

  12. La vita di una showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Annuncio pubblicitario:

Con l'album in arrivo, ora puoi già preordinare una serie di versioni diverse su una serie di diversi media e piattaforme, il tutto attraverso il sito web della popstar.

Taylor Swift svela ufficialmente l'album The Life of a Showgirl, in uscita a ottobre
Mert Alas & Marcus Piggott


Caricamento del prossimo contenuto