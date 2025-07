Taylor vs. Serrano 3: il tempo e come guardare in diretta la card di boxe tutta al femminile su Netflix

HQ

Katie Taylor e Amanda Serrano, due delle più grandi star della boxe, coinvolte in una rivalità senza precedenti, che ha attirato un pubblico mai visto prima nella boxe femminile, si scontreranno di nuovo venerdì prossimo al Madison Square Garden di New York e la partita sarà trasmessa in diretta streaming su Netflix in tutto il mondo.

Questo sarà il terzo incontro tra Katie Taylor, 39enne pugile irlandese (24-1, 6 KO), e Amanda Serrano, 36enne pugile portoricana (47-3, 1 pareggio, 31 KO). Taylor ha vinto entrambi (il primo nel 2022 e il secondo nel 2024, come co-main event prima dell'incontro tra Jake Paul e Mike Tyson). Tuttavia, entrambe le vittorie furono molto vicine, per decisione divisa degli arbitri, e lasciarono Serrano insoddisfatto, con una grande polemica quando Taylor fece un taglio nella palpebra di Serrano.

Questa volta, Taylor vs Serrano 3, in lotta per il titolo dei pesi welter leggeri, sarà l'evento principale in una card di boxe tutta al femminile, per la prima volta al Madison Square Garden.

Come guardare Taylor vs. Serrano 3 e che ore sono?

Il combattimento si svolgerà venerdì 11 luglio a New York. Ciò significa che, nell'ora europea, sarà molto presto all'alba di sabato. L'inizio delle undercard è previsto per le 1:00 BST e le 2:00 CEST. Ci saranno otto incontri nella card, con Alycia Baumgardner, che difenderà i suoi titoli WBO, WBC, WBO & WBA dei pesi superpiuma contro Jennifer Miranda, che sarà il co-main event, tra 1:30 - 2:30 BST, 2:30 - 3:30 CEST.

Si prevede che l'incontro tra Taylor e Serrano si svolgerà intorno alle 3:30 BST, 4:30 CEST.

Potrai guardare l'intero evento su Netflix, con qualsiasi abbonamento, in diretta in tutto il mondo. Potrai guardarlo in seguito nel catalogo Netflix, ma non è chiaro per quanto tempo rimarrà.