Team Liquid vince il BLAST Slam VI mentre Tundra Esports non raggiunge la finale del torneo per la prima volta in assoluto
L'era del dominio della Tundra nel circuito BLAST Slam è finita.
Per molto tempo, gli eventi di BLAST Slam Dota 2 sono stati un po' prevedibili da seguire, dato che Tundra Esports ha reso loro gli eventi apparendo in ogni singola finale per cinque tornei consecutivi e vincendo quattro di questi finali di fila (perdendo solo BLAST Slam I). Per fortuna, questa serie di dominio è finita, poiché il recente BLAST Slam VI ha celebrato un nuovo campione.
Dopo aver superato Natus Vincere nella finale, Team Liquid è stato incoronato campione BLAST Slam VI, un risultato che ha visto la squadra sollevare il trofeo e portarsi a casa anche 300.000 dollari di premio.
Naturalmente, questo successo ha portato i tifosi a chiedersi se il dominio di Tundra nel torneo sia finito e se Team Liquid possa costruire su questo successo e difendere il titolo al prossimo BLAST Slam VII, che si terrà a Copenaghen, Danimarca, tra il 26 maggio e il 7 giugno.
Questo risultato ti ha sorpreso?