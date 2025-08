Team Ninja rivela grandi cambiamenti a seguito del Nioh 3 demo feedback

HQ

A giugno, dopo il trailer di rivelazione, i fan hanno avuto modo di dare un'occhiata a Nioh 3 attraverso una demo alpha. Da allora il periodo di accesso è passato e Team Ninja ha raccolto tutti i feedback ricevuti dai giocatori della demo.

In gran parte, le persone sembrano soddisfatte della demo. Più del 90% dei giocatori ha dichiarato di aver avuto un'esperienza complessivamente positiva. Anche se, in tutta onestà, direte davvero di aver odiato una demo di gioco quando gli sviluppatori vi chiederanno cosa ne pensate? In ogni caso, c'erano ancora aree di miglioramento, che Team Ninja ha delineato in un nuovo blog sul feedback.

In cima all'elenco ci sono miglioramenti ai controlli, dalla risposta alla personalizzazione. Inoltre, è prevista una migliore visibilità per le aree chiave, inclusi i tutorial, così come le modifiche ai nemici "irragionevolmente" difficili.

C'è ancora un sacco di tempo prima che Nioh 3 venga lanciato il prossimo anno, quindi Team Ninja scomparirà in una nuvola di fumo per ora per iniziare a lavorare sul gioco.