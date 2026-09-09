Team Spirit incoronato campione BLAST Open Porto

HQ

Ci sono stati parecchi tornei di esports unici nello scorso fine settimana, motivo per cui potresti aver perso la finale del torneo BLAST Open Fall 2026, considerato anche BLAST Open Porto perché ambientato nella città portoghese.

Poiché l'evento è ormai ormai al programma, abbiamo un vincitore da mettere in evidenza e questo si è rivelato la squadra migliore al mondo attuale, la recente vincitrice sia della PGL Astana 2026 che dell'evento Counter-Strike 2 della Coppa del Mondo di Esports, l'indomabile Team Spirit.

L'organizzazione riuscì a battere Mouz in modo 3-1 nella finale BLAST Open Porto, un risultato in cui Team Spirit ha portato a casa 250.000 dollari di premi, e che dà ulteriormente all'organizzazione un vantaggio nella classifica VRS CS2.

Così com'è, Team Spirit ha raggiunto 2.035 punti, ben lontano dal secondo classificato Mouz con 1.907 punti. In sostanza, non aspettarti che Team Spirit scenda dalla vetta della classifica VRS tanto presto...

Guardando a cosa aspetta per Team Spirit, l'organizzazione presto parteciperà alla Stagione 24 della ESL Pro League, che abbiamo recentemente esaminato sulle squadre qualificate per il prossimo torneo.