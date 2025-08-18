Team Spirit incoronato campione del BLAST Bounty Fall 2025

HQ

L'ennesimo grande torneo Counter-Strike 2 è giunto al termine. Durante lo scorso fine settimana, abbiamo visto la conclusione dell'evento BLAST Bounty Fall 2025 e, stando così le cose, ora abbiamo un vincitore da segnalare.

Dopo un torneo dominante in cui non ha perso una sola mappa, Team Spirit è uscito in testa dopo aver sconfitto The MongolZ nella finalissima. Questo risultato ha visto la squadra tornare a casa con quasi $ 290.000 di premio in denaro e li ha impostati come la squadra da battere (davanti a Team Vitality che ha lasciato cadere la palla nei tornei back-to-back ora) in vista del Esports World Cup questa settimana.

Con questo risultato, Team Spirit continua una campagna 2025 che ha visto anche la squadra incoronata BLAST Bounty Spring campione, PGL Astana IEM Cologne vincitrice, e ha persino visto la squadra vincere l'evento finale della stagione 2024 quando ha sollevato il trofeo per il Perfect World Shanghai Major 2024.