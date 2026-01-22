Team Vitality entra negli esports di Age of Empires II con un roster appena firmato

HQ

Non riportiamo spesso gli eventi degli esports Age of Empires, soprattutto perché ha una delle divisioni competitive più sottili. Tuttavia, quando un titano decide di unirsi al gruppo, dimostra che dovremmo cercare di cambiare questa situazione.

Il gruppo francese Team Vitality ha annunciato di essere entrato nel circuito competitivo Age of Empires II, tutto con l'ingaggio di un nuovo roster che comprende tre giocatori. Per quanto riguarda chi siano questi tre individui, puoi vedere il roster qui sotto.



Hamzah "Hera" El-Baher



Kai "Liereyy" Kallinger



Hernán "Hearttt" Pizarro



Questi giocatori rappresenteranno presto Team Vitality come parte dell'evento Red Bull Wololo 2026: Londinium, che si terrà all'inizio di aprile, e per quanto riguarda ciò che la squadra francese spera di ottenere con queste stelle, Danny Engels, direttore aziendale delle operazioni globali presso Team Vitality, spiega quanto segue.

"Al Team Vitality, la nostra espansione è sempre guidata da una certa ambizione: competere e vincere i Campionati Mondiali nei giochi più iconici del mondo. Age of Empires e la nostra nuova lineup di superstar si allineano perfettamente con questa visione. Il genere RTS ha gettato le basi per l'industria moderna degli esports e ha aperto la strada al grande successo di cui godiamo oggi con titoli come Counter-Strike. Siamo rimasti profondamente colpiti dall'impegno a lungo termine dell'editore verso questo ecosistema e dalla passione di una comunità dedicata che ha mantenuto viva questa eredità per decenni. Siamo onorati di far parte di questa storia e non vediamo l'ora di accogliere i fan di AoE nell'Alveare della Vitalità."