Team Vitality presenta la sua squadra femminile League of Legends per la stagione 2026
Una nuova era delle Rising Bees sta per iniziare.
La Team Vitality francese ha appena presentato l'ultima versione del suo roster femminile League of Legends noto come Rising Bees. Composta da cinque giocatori, la squadra gareggerà nel nuovo circuito Game Changers per League of Legends, debuttando ufficialmente anche al LFL Invitational presto anche in parte.
Per quanto riguarda il roster che compone questa squadra, i giocatori firmati includono:
- Mimi "Owpi" Effraimidi
- Chara "Delicata" Giannopoulou
- Rym "rym" Salloum
- Charlotte "Cosmïc" Tranquillin
- Natascha "Honda CBR 500 R" Latzel
Lo staff tecnico che sosterrà questa squadra è stato confermato essere il seguente:
- Andrija "Klowny" Jovanović come allenatore capo
- Arturo "Godlaik" Pavon nel ruolo dell'assistente allenatore
- Tamara "Peaxy" Murcia Peaxy nel ruolo della team manager e ambasciatrice
Come pensi che andrà questa era dei Rising Bees ?