Team17 affronta il genere horror pubblicando l'atmosferico Skinwalker di Sismo Games

Durante il Galaxies Autumn Showcase 2025, lo sviluppatore Sismo Games ha fatto un'apparizione per presentare il suo prossimo gioco horror Skinwalker.

Il gioco, che sarà pubblicato da Team17, è considerato un titolo atmosferico che offre anche meccaniche di sopravvivenza e, a giudicare dal trailer di annuncio, possiamo aspettarci una storia in cui i giocatori assumeranno il ruolo di un umano che può trasformarsi in un mostro assetato di sangue e violento che devasta il mondo.

Skinwalker verrà lanciato su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch e, al momento, tutto ciò che sappiamo è che il gioco debutterà nel 2026. Abbiamo un trailer da guardare a bocca aperta che potete vedere qui sotto, oltre ad alcuni screenshot interessanti.