Tears of Metal Anteprima Early Access: Highland Warriors

HQ

Il genere musou dei videogiochi sta diventando sempre più popolare. L'idea di combinare azione hack-and-slash con campi di battaglia immensi, scene scematiche e il giocatore che si inserisce nell'equazione attorno a cui ruota il caos, è una premessa che abbiamo visto usata con grande efficacia da Koei Tecmo nella serie Dynasty Warriors. Ma è stato anche tradotto in nuove frontiere, non ultimo il caro The Legend of Zelda di Nintendo come parte della serie Hyrule Warriors. L'idea è la stessa, anche se i soldati storici asiatici venissero sostituiti dai bokoblin. Il punto è che è una formula piuttosto consolidata usata nei giochi musou, e questa è la base su cui lo sviluppatore Paper Cult ha costruito il suo roguelite d'azione Tears of Metal.

HQ

Questa è essenzialmente una versione scozzese di un gioco di Dynasty Warriors, in cui ci ritroviamo a controllare uno dei pochi guerrieri delle Highlands e poi a essere catapultati in battaglie intense e a vasta portata contro orde e orde di nemici. C'è molta profondità nel gameplay esteso, ma quando si tratta di azione sui campi di battaglia, si concentra principalmente sul colpo e tagliare minacce con colpi semplici e pesanti, combo che combinano i due input, parate e parate, e anche comandi in cui puoi ordinare agli alleati di attaccare in un certo modo o lanciare potenti attacchi 'definitivi'. Ancora una volta, molto tradizionale sotto molti aspetti.

Ma ecco il punto: non ho molte lamentele per la familiarità perché funziona benissimo in pratica. È una struttura consolidata e tradizionale, ma che continua a essere efficace e piacevole, anche se le meccaniche e il combattimento sono un po' monodimensionali. Alla fine, l'idea qui non è avere livelli di complessità Soulslike, ma piuttosto permettere al giocatore di avere un impatto in una battaglia più ampia, e i sistemi hack 'n' slash di Tears of Metal funzionano più che abbastanza.

Annuncio pubblicitario:

L'area in cui Tears of Metal sembra distinguersi dalla concorrenza è nella presentazione. È più stilizzato e artistico rispetto al Dynasty Warriors, volutamente radicato, con una direzione artistica più simile a Hyrule Warriors e persino a successi indie come Bloodroots (un altro gioco di Paper Cult che dovresti assolutamente giocare). Sembra autentico, ma c'è un grado cartoonesco nel design del mondo e nei nemici, qualcosa che prende forma particolare durante le battaglie contro i boss, quando i personaggi giocabili caricaturici incontrano minacce altrettanto memorabili. Apprezzo molto questa scelta di design perché allevia la brutalità e le dà un tema più gioviale, particolarmente necessario considerando il sangue che verserai livello per livello.

Comunque, ho menzionato "roguelite" prima, quindi vi chiederete come questo si insinui nell'equazione? Tears of Metal unisce i suoi livelli facendo lavorare i giocatori attraverso una mappa procedurale dove puoi scegliere quale livello visitare dopo, assumendo che sia sia in avanti che collegato alla regione precedente. Tracci il tuo percorso attraverso una mappa, scegliendo quali incontri affrontare e quali ricompense potrai ottenere, con la precisazione che più livelli visiti, più alto diventa il livello di minaccia nemica, rendendo così più difficili i livelli futuri. Per tutto il tempo raccogli potenziamenti per migliorare l'efficienza in combattimento e adattare il modo di giocare del tuo eroe, oltre alle risorse da spendere, alcune per potenziamenti durante quella partita ma altre come parte della progressione permanente. Ed è qui che prende forma l'elemento roguelike, come se muori durante una partita, vieni rimandato al punto di partenza. O meglio la casella 1.2, poiché i potenziamenti permanenti che puoi ottenere rendono il tuo eroe un po' migliore ogni volta, creando un ciclo di inizio di run, raccolta di risorse, morte, spesa di risorse e ripetizione per permetterti di avanzare un po' più in ogni mappa rispettiva.

Annuncio pubblicitario:

Non sono un grande fan della progressione roguelite di questi tempi (probabilmente un effetto collaterale di quanto sia diventata comune), ma Paper Cult la fa funzionare offrendo al giocatore una vasta gamma di opzioni da superare. Puoi prendere la strada più veloce per attraversare un livello nel tentativo di progredire il più possibile, oppure fermarti ovunque tu possa per ottenere quante più risorse disponibili per giocare a lungo termine. È una tua scelta e significa che non ti sentirai così appesantito e in difficoltà a superare un particolare ostacolo di progressione. Inoltre, il gameplay stesso aiuta ad alleviare ulteriormente le richieste dei roguelite, dato che in un livello ti senti semplicemente come una reincarnazione di Braveheart, che taglia gli invasori come burro, applaudendo e urlando come un berserker celtico pazzo.

Comunque, c'è una vasta gamma di libertà di azione sia nel gameplay sia nel modo in cui scegli le build giuste sia durante una run che durante gli upgrade permanenti dei roguelite. Ci sono più personaggi da padroneggiare, ognuno dei quali si gioca in modo diverso, diverse mappe da conquistare con sottolivelli unici e diversi da esplorare nel frattempo, e il supporto per il gioco in solitaria o in cooperazione con tre amici. Tutto questo si combina per creare un gioco che si distingue per essere unico e fresco, ma che impressiona anche per ciò che Paper Cult offre per dare il via a questo viaggio di Early Access. E questa è una cosa che non puoi dimenticare: Tears of Metal è appena stato lanciato in Early Access, il che significa che sono previsti molti aggiornamenti e miglioramenti in futuro. Nonostante ciò, quello che abbiamo qui è un gioco più completo rispetto a molti altri sul mercato, un progetto che combina una vasta gamma di funzionalità e profondità, il tutto sopra un livello di prestazioni competente. Ci sono aree in cui si potrebbero migliorare? Senza dubbio, e non ultimo includendo i dialoghi doppiati. Ma per un gioco che puoi ottenere per £20, ottieni un grande valore per il tuo denaro oltre alla promessa di ancora più contenuti e miglioramenti in futuro.

Sul serio, Tears of Metal è una gioia e se ti piace il hack-and-slash o il musou, ti piacerà anche questo gioco.