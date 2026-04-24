Tears of Metal arriverà su Xbox Series X/S e Game Pass

HQ

Circa due anni fa, lo sviluppatore Paper Cult ha rivelato al mondo il roguelike hack-and-slash, Tears of Metal, promettendo all'epoca che il gioco sarebbe stato lanciato su PC tramite Steam. Ora, come parte della ID@Xbox showcase che si è tenuta recentemente, lo sviluppatore ha rivelato l'intenzione di lanciare il gioco su più piattaforme.

Tears of Metal debutterà anche su Xbox Series X/S, sul Microsoft Store su PC e anche tramite Game Pass al lancio. Questo è stato confermato in un nuovo trailer che potete vedere qui sotto, che ha anche evidenziato una nuova traccia che sarà presentata quando Tears of Metal debutterà in Early Access questa primavera.

Con il gameplay in solitaria e in cooperativa, oltre 45 ambienti fatti a mano da esplorare, un insediamento aggiornabile tra una run e l'altra e personaggi permanentemente migliorabili, non vorrai perderti Tears of Metal quando uscirà presto. Ci viene detto di "restate sintonizzati" per la data esatta.