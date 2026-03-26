Techland si rinnova Dying Light: The Beast con un enorme aggiornamento di Restored Land

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Dying Light: The Beast sta ricevendo una massiccia rifonte dei contenuti, grazie all'aggiornamento gratuito che Techland chiama Restored Land. In uscita oggi, 26 marzo, questa è considerata la modalità definitiva per giocare a un gioco di Dying Light, aggiungendo funzionalità che ti permettono davvero di cambiare lo stato del mondo di gioco intorno a te.

Non sei più costretto a dover affrontare zombie che rinascono continuamente se non vuoi più vederli. Restored Land, come suggerisce il nome, ti permette di liberare la mappa dagli infetti se lo desideri. Gli zombie uccisi dal giocatore non ricompaiono, e anche se questo può sembrare che renda il gioco molto più facile, Techland ha messo molto impegno nel bilanciare Restored Land per renderlo un'esperienza equa, ma a volte rigorosa. Gli oggetti saccheggiati non ricompaiono più, i contenitori forniscono meno rifornimenti e i negozi non hanno così tanto in magazzino.

Ora c'è anche una modalità permadeath, che ti permette davvero di mettere alla prova il parkour e le tue abilità di combattimento. Restored Land ruota attorno a una filosofia semplice, che consiste nel mantenere i giocatori responsabili delle azioni che compiono nella pericolosa terra di Castor Woods. Non sono solo i nuovi modi di giocare che questo aggiornamento aggiunge, dato che sono state introdotte anche 33 nuove missioni, insieme a nuovi finisher di combattimento, obiettivi, incontri e altro ancora. Puoi vedere un'anteprima nel trailer qui sotto.

Come detto, questo è un aggiornamento gratuito per tutti i proprietari esistenti di Dying Light: The Beast. Se non hai ancora acquistato il gioco, Restored Land sarà la nuova etichetta che vedrai sulle vetrine dei negozi. Non cambia il prezzo del gioco, ma viene automaticamente fornito con tutti i potenziamenti della Terra Restaurata se lo acquisti ora.