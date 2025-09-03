Techland svela le specifiche del PC di Dying Light: The Beast

HQ

Mancano poco più di due settimane all'uscita di Dying Light: The Beast. Dopo un piccolo ritardo che ha spostato il gioco da agosto a settembre, non dobbiamo aspettare molto prima che Kyle Crane venga rilasciato su tutte le piattaforme. Ma, se sei un giocatore di PC, probabilmente stai aspettando di vedere se il tuo impianto può eseguire l'ultimo mix di zombie e parkour di Techland.

Secondo le specifiche del PC appena rivelate, indipendentemente da ciò che hai per CPU e GPU, avrai bisogno di 16 GB di RAM e 70 GB di spazio SSD per eseguire Dying Light: The Beast. 32 GB di RAM sono consigliati anche per le impostazioni alte e ultra, oltre ad alcune specifiche robuste.

Per le impostazioni minime, che eseguono il gioco con una risoluzione di 1080p e 30 fps, non avrai bisogno di nulla di speciale. Un Intel i5-13400F o un AMD Ryzen 7 5800F possono fungere da GPU, con una Nvidia GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 5500 XT o Intel Arc A750.

Di seguito abbiamo l'elenco completo delle impostazioni consigliate, ma passeremo a Ultra per le maggiori differenze nel tipo di PC di cui avrai bisogno per ottenere questo gioco a 4K 60fps con ray tracing anche su Ultra. Avrai bisogno di un Intel i9-14900K o AMD Ryzen 9 7950 X3D come CPU e di una GPU Nvidia RTX 5070 o AMD Radeon RX 9070, che è un bel salto quando si tratta di tecnologia.

Dai un'occhiata alle specifiche complete del PC di seguito, oltre alle specifiche del laptop se preferisci i giochi per PC portatili: