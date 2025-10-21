"Techno-magic" è il modo in cui Douze Dixièmes descrive la sorprendente direzione artistica di Mio: Memories in Orbit

HQ

Se hai visto frammenti o immagini fisse o Douze Dixièmes ' in arrivo Metroidvania Mio: Memories in Orbit, o forse anche giocato una parte a un evento di gioco o tramite Steam, avrai familiarità con uno degli aspetti chiave del titolo; è la direzione artistica. Questo gioco ha un'incredibile grafica colorata e memorabile, ed è anche qualcosa che forse è un po' difficile da descrivere in modo succinto.

Fortunatamente Douze Dixièmes ti copre. Di recente abbiamo parlato con il co-fondatore e produttore esecutivo Sarah Hourcade dove abbiamo chiesto informazioni sulla direzione artistica, su come la descrivono e da dove viene l'ispirazione.

"Sì, in studio la chiamiamo tecno-magia", ha esordito Hourcade. "Ma all'inizio volevamo fare qualcosa nell'universo della fantascienza, e poi ci siamo un po' liberati dai vincoli e tutto il resto, ed è finita così. Ma penso che abbiamo un profondo... Abbiamo radici profonde nella fantascienza. Penso che uno dei libri che abbiamo letto, di cui abbiamo parlato molto è stato Hyperion, mentre realizzavamo il gioco, e c'era anche molta ispirazione nei fumetti francesi. Quindi sì, e questa è praticamente la principale ispirazione artistica. E poi per i giochi, ovviamente, Hollow Knight, Ori, abbiamo giocato a molti di quei giochi, li adoriamo".

Parlando di Hollow Knight e Ori, abbiamo anche chiesto a Hourcade come Douze Dixièmes sta facendo in modo che Mio: Memories in Orbit si distingua in uno spazio Metroidvania sempre più saturo.

"Beh, abbiamo lavorato molto sulla grafica ovviamente, penso che tutti abbiano notato questa parte. Ma abbiamo anche lavorato molto sulla tradizione e sull'universo, è un universo molto intricato con molte informazioni. Non ci abbiamo messo tutto, ma abbiamo una tradizione molto, molto profonda nascosta praticamente ovunque, e un sacco di combattimenti aerei. Quindi penso che sia una via di mezzo tra Hollow Knight, che non è molto aereo, ma molta esplorazione, che ci è piaciuta molto, ma Ori era più aereo, ma non troppo. Quindi volevamo fare qualcosa con il nostro universo, i nostri sentimenti, ma con l'esplorazione e il combattimento".

