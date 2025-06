Tecnologia e magia si combinano nel nuovo trailer di Marvel's Ironheart

HQ

Anche se non è il successore di Iron Man, Ironheart condivide molte somiglianze con l'ex eroe. A Riri Williams piace smontare le macchine, ed è abbastanza intelligente da rimetterle insieme, semplicemente meglio di quanto non fossero in origine. Ha disegnato la sua tuta e vuole usarla per proteggere le persone.

Nel nuovo trailer di Marvel's Ironheart, vediamo la Williams iniziare il suo viaggio da eroe vero e proprio, imparando che dovrà smontarsi per scoprire chi è veramente. Non in senso letterale, ovviamente, ma sta fondamentalmente tornando al tavolo da disegno.

Da lì, sembra che le vengano le idee migliori. La combinazione di tecnologia e magia sembra essere nelle carte per Williams quando Ironheart debutterà, e creerà anche la sua IA simile a Jarvis. A differenza di Jarvis, però, questa creazione non sembra che assumerà il ruolo di maggiordomo. Dai un'occhiata al trailer qui sotto:

Ironheart debutterà il 24 giugno su Disney+