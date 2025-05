Ted è tornato e si anima mentre Peacock dà il via libera alla nuova serie

HQ

La serie di Ted è stata solo l'inizio: ora è stato annunciato che lo sboccato orsacchiotto sta tornando in forma animata, con Mark Wahlberg e Amanda Seyfried che sarebbero tornati per riprendere i loro ruoli.

Al timone (ovviamente) c'è Seth MacFarlane, che sarà ancora una volta coinvolto nella produzione e presterà la sua voce a Ted, proprio come prima. La serie è prodotta da Paul Corrigan e Brad Walsh, meglio conosciuti per Modern Family, e funge da seguito della popolarissima serie Ted che si è rivelata un successo inaspettato per Peacock.

Mentre i dettagli specifici della trama rimangono nascosti, si prevede che la serie manterrà la miscela distintiva del franchise di umorismo adulto e momenti sinceri. Con MacFarlane al timone e un team di produzione esperto, Ted: The Animated Series è pronto ad essere un'aggiunta degna di nota all'offerta di Peacock.

Una nuova serie animata di Ted suona come qualcosa che guarderesti?