Ted Lasso La quarta stagione ha immagini di primo sguardo

Ted e Rebecca si riuniscono mentre il famoso allenatore ha una nuova sfida davanti a Richmond.

Ted Lasso star confronta il ritorno dello show con Dead Cat

22 Aprile 2025 alle 13:53 NEWS. Scritto da Alex Hopley

"L'abbiamo seppellito... Abbiamo pianto tutti, abbiamo avuto un funerale. Sta dicendo che possiamo riportare indietro qualsiasi cosa? È troppo potere".