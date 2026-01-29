Ted Lasso La quarta stagione ha immagini di primo sguardo
Ted e Rebecca si riuniscono mentre il famoso allenatore ha una nuova sfida davanti a Richmond.
I biscotti sono tornati, baby! In vista dell'uscita di questa estate, la quarta stagione del successo di Apple TV Ted Lasso ha appena ricevuto alcune immagini in primo sguardo, pubblicate dallo stesso streamer. Anche se la terza stagione poteva essere considerata l'ultima corsa del Richmond FC, sembra che ciò riguardasse solo la squadra maschile.
Nella quarta stagione Ted Lasso, Ted torna di nuovo in Inghilterra, dove questa volta allenerà la squadra femminile di Richmond. Nelle immagini vediamo che conosceremo una squadra completamente nuova, inclusa un'assistente allenatrice interpretata da Tanya Reynolds. Alcuni fan si chiedono se sostituirà Coach Beard nella serie, ma vale la pena dire che finora abbiamo visto solo quattro immagini e non sappiamo dove andrà la quarta stagione.
Sappiamo che ci sono alcuni membri del cast che non torneranno. Phil Dunster, che interpretava Jamie Tart nelle prime tre stagioni, non poté tornare a causa di conflitti di programmazione. Quindi, dovremo vedere come Ted Lasso si svilupperà nella sua nuova era quest'estate.