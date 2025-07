Ted Lasso Stagione 4: primo teaser e sinossi rivelati da Apple

HQ

Ted Lasso, il successo di Apple TV+ su un allenatore di football americano responsabile di una squadra di calcio della Premier League, è andato in onda per tre stagioni e quando si è concluso nel maggio 2023, hanno detto con sicurezza che era finito per sempre. Tuttavia, i piani sono cambiati e quest'anno è stato annunciato che la serie sarebbe tornata per una quarta stagione.

Se essere gentili è punk rock, come dice il nuovo Superman, il baffuto allenatore di football di Jason Sudeikis è il più punk di tutti. E sta tornando, insieme alla maggior parte della sua banda, per una quarta stagione, che è attualmente in produzione, poiché questo breve teaser con Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple e Jeremy Swift, che pranzano... in una cena americana?

Apple anticipa che "non siamo più a Richmond" e Variety conferma che, in effetti, stanno girando in Kansas. Sembra che la quarta stagione (o almeno alcuni episodi) si svolgerà lontano dagli stadi dell'AFC Richmond (il club londinese immaginario che in realtà è girato nello stadio del Crystal Palace, vincitore della FA Cup ).

"Ted torna a Richmond, affrontando la sua sfida più grande: allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a saltare prima di guardare, correndo rischi che non avrebbero mai pensato di poter affrontare", si legge nella sinossi ufficiale. Grazie a Variety, abbiamo qualche altra buona notizia, poiché è stato confermato che anche Brett Goldestein e Brendan Hunt faranno il loro ritorno, insieme a nuovi membri del cast: Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely, che interpreterà il figlio di Ted, Henry Lasso.