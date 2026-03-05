Ted: Stagione 2

HQ

Non si può negare che Seth MacFarlane abbia un modo particolare di fare le cose. Che si tratti di Family Guy, The Orville, The Naked Gun, qualsiasi cosa la star della commedia sembri toccare si rivela in modo molto specifico. È uno stile chiaramente guidato dall'amore per le sitcom di un tempo ed è una piattaforma che può offrire commedia di qualità, anche se un po' prevedibile. Questo è senza dubbio il caso anche della seconda stagione di Ted.

HQ

Sulla sequenza della forte prima stagione che ha messo in contatto momenti comici selvaggi con dinamiche familiari complesse, questa nuova serie di episodi torna a ciò che Ted, e MacFarlane per inciso, sanno fare meglio. Seguiamo l'iconico orso di peluche senziente e il suo fratello-proprietario John Bennett, mentre i due continuano a sopravvivere al liceo e affrontare le sfide dell'essere giovani adulti. Naturalmente, questo comporta molti fili narrativi a tema sessuale e altri temi adulti che ogni adolescente esplora o evita durante la maturazione a questa età. Quindi si potrebbe dire che sia familiare e un po' nostalgico, anche se il peso di molti di questi argomenti viene attenuato fino a diventare un po' ammorbidito dal tono molto comico della serie Ted.

Ma ancora una volta, indipendentemente dall'argomento di ogni episodio – e ogni episodio tende ad avere un tema – troviamo una struttura degli episodi che è quasi una rappresentazione diretta di Family Guy. Inizia in modo completamente discreto, di solito a casa dei Bennett, per poi prendere diverse direzioni prima che prenda forma la premessa chiave dell'episodio. Un esempio potrebbe essere come una chiamata curiosa a una linea telefonica di sex operator porta presto Ted e John costretto a inventare uno studente fittizio e ribelle per evitare conseguenze per aver fatto perdere migliaia di dollari alla loro scuola. Se hai visto la tua buona dose di Family Guy, questo salto da un'idea a qualcosa di quasi completamente casuale non è affatto raro, ed è per questo che, se ti piace ancora la serie animata, ti ritroverai subito a rientrare con Ted e la gang.

Annuncio pubblicitario:

Partendo da ciò, troviamo anche un uso importante di tatuy e montaggi, un altro elemento chiave che rappresenta una creazione di MacFarlane, molti dei quali sono riferimenti alla cultura pop nello stesso modo in cui vengono usati anche nei suoi progetti animati. Si potrebbe arrivare a dire che Ted è una versione live-action di Family Guy e che davvero non sarebbe troppo fuori dal bersaglio.

Ma per il resto i dialoghi e la comicità usati in questo show sono spesso più che sufficienti a sostenerlo nella sua natura un po' prevedibile. Ted sa cos'è e non cerca mai di ingannarti una volta che sia qualcosa di più di una semplice e divertente serie tipo sitcom, di quelle che di solito non vediamo più spesso al giorno d'oggi. In questa serie ci sono battute e giochi di parole davvero divertenti, insulti spietati e quasi sbalorditi che ti faranno ansimare, e tutto in un pacchetto che non ti consuma molto tempo. Stiamo parlando di episodi di 30 minuti che non sono particolarmente legati tra loro, il che significa che non è necessario seguire una narrazione più ampia e generale. Questo è forse un intrattenimento nel suo modo più puro e accessibile ed è difficile trovare altro che ammirevole.

Quindi, il ritorno di Ted in questo secondo giro di episodi non ti stupirà né ti sorprenderà con come riscriverà la sceneggiatura per la commedia televisiva, ma va bene così, perché è divertente, facile da guardare e a tratti anche esilarante e straziante.

Annuncio pubblicitario: