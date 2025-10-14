LIVE
      Teenage Mutant Ninja Turtles e Magic: The Gathering si incrociano per una nuova collaborazione

      Il lancio è previsto per marzo 2026.

      

      L'elenco dei crossover Magic: The Gathering continua. Dopo le recenti collaborazioni che sono già disponibili o verranno lanciate a breve e includono Final Fantasy, Spider-Man, Avatar: The Last Airbender e vari marchi PlayStation, ora è stata promessa un'altra grande ed entusiasmante collaborazione.

      Come rivelato a New York Comic Con, è stata opportunamente presentata una collaborazione Teenage Mutant Ninja Turtles, con questo che porterà i vari rettili ninja nel gioco di carte già a marzo 2026.

      Sarai in grado di ottenere carte che raffigurano le tartarughe in diversi stati, ad esempio Leonardo come Worldly Warrior, come Balance, come Sewer Samurai e altro ancora. Ognuna delle tartarughe è disponibile in diversi temi di colore, con Leo (stranamente) bianco, Raffaello opportunamente rosso, Donnatello (anche stranamente) blu e Michelangelo (di nuovo, stranamente) verde. Ci sono poi opzioni multicolore e nere che aggiungono Shredder e Splinter e altri eroi e cattivi aggiuntivi dal mondo TMNT.

      Puoi vedere gran parte del set qui e per quanto riguarda la data di uscita definitiva, questa sembra essere prevista per il 6 marzo 2026.

