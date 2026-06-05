Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin è ufficialmente di nuovo nel menu, PlatinumGames è stato aggiunto come sviluppatore

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Qualche anno fa, Black Forest Games stava realizzando un titolo Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin , un progetto che adatta i fumetti omonimi e vede un solo Tartaruga Ninja rimasto pronto a vendicare i suoi fratelli caduti. Ma il progetto è andato a pezzi e lo sviluppo finale è stato interrotto, il che sembra suggerire che questo gioco non avrebbe visto la luce.

Ma c'è luce in fondo al tunnel, poiché durante il Summer Game Fest è stato rivelato che il primo progetto editoriale di Paramount Games Studios ruoterà in realtà attorno a un gioco di TMNT: The Last Ronin, con i veterani dell'action-RPG di PlatinumGames al timone e come sviluppatori.

Non abbiamo ancora molto altro su cui basarci per il progetto, dato che ci è stato semplicemente mostrato un trailer in CG, ma PlatinumGames è un team piuttosto efficiente, quindi potrebbe non passare molto tempo prima che iniziamo a ricevere e vedere più informazioni dal progetto.

Per il momento, dai un'occhiata al trailer di annuncio qui sotto.