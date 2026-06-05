Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin è ufficialmente di nuovo nel menu, PlatinumGames è stato aggiunto come sviluppatore
Il progetto era precedentemente diretto da Black Forest Games prima di essere chiuso.
Qualche anno fa, Black Forest Games stava realizzando un titolo Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin , un progetto che adatta i fumetti omonimi e vede un solo Tartaruga Ninja rimasto pronto a vendicare i suoi fratelli caduti. Ma il progetto è andato a pezzi e lo sviluppo finale è stato interrotto, il che sembra suggerire che questo gioco non avrebbe visto la luce.
Ma c'è luce in fondo al tunnel, poiché durante il Summer Game Fest è stato rivelato che il primo progetto editoriale di Paramount Games Studios ruoterà in realtà attorno a un gioco di TMNT: The Last Ronin, con i veterani dell'action-RPG di PlatinumGames al timone e come sviluppatori.
Non abbiamo ancora molto altro su cui basarci per il progetto, dato che ci è stato semplicemente mostrato un trailer in CG, ma PlatinumGames è un team piuttosto efficiente, quindi potrebbe non passare molto tempo prima che iniziamo a ricevere e vedere più informazioni dal progetto.
Per il momento, dai un'occhiata al trailer di annuncio qui sotto.