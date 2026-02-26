Teenage Sex and Death at Camp Miasma è considerato un "nuovo tipo di remake horror"

Sebbene gran parte degli ultimi lavori di Hollywood possa sembrare spazzatura regolamentata, il genere horror sta vivendo un periodo d'oro, con tantissimi nuovi progetti entusiasmanti e degni di valore che arrivano frequentemente. A tal fine, la regista di I Saw the TV Glow tornerà presto, poiché Jane Schoenbrun porterà presto il suo prossimo film nei cinema di tutto il mondo.

Conosciuto come Teenage Sex and Death at Camp Miasma, questo film è considerato un "nuovo tipo di remake horror" ed è un film che ha un elemento meta, poiché segue una regista che sta aprendo un nuovo capitolo in una serie slasher, che presto cade nel caos dopo che diventa ossessionata dall'attrice che interpretava la "ultima ragazza" nel film originale su cui si basa questo remake.

In uscita dal 7 agosto, Teenage Sex and Death at Camp Miasma è protagonista da Gillian Anderson, ma vede anche la partecipazione di Patrick Fischer, Zach Cherry, Hannah Einbinder e altri. Puoi vedere il teaser trailer del film horror qui sotto.