Tekken 8 avrà un combattente ospite dall'anime Baki the Grappler

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Un nuovo combattente ospite è stato confermato per Tekken 8, e questa volta il personaggio sembra essere il personaggio perfetto per la serie di combattimento di Bandai Namco. Stiamo parlando di Yujiro Hanma, che di solito interpreta un ruolo simile a quello di Heihachi nel manga Baki the Grappler.

La serie ruota attorno alle arti marziali ed è stata pubblicata quasi ininterrottamente dal 1991, con un adattamento anime dal 2001. Yujiro Hanma è il principale antagonista della serie e il padre del protagonista, Baki Hanma. Quest'ultimo odia suo padre con passione da quando ha ucciso la madre di Baki, e quindi ci troviamo in una situazione non troppo lontana dalle circostanze della famiglia Mishima, dove Kazuya, come sappiamo, non è esattamente entusiasta del suo padre, Heihachi.

Yujiro Hanma sarà aggiunto come personaggio DLC all'inizio del 2027, quindi ci vorrà un po' prima che lo proviamo, ma almeno possiamo offrirvi un teaser trailer.