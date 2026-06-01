Tekken 8 Il direttore di gioco ha lasciato Bandai Namco dopo 20 anni

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Bandai Namco sta rischiando un po' di esodo dal suo team Tekken? Anche se può sembrare un'affermazione strana, la casa di videogiochi giapponese si è recentemente separata dal produttore di lunga data di Tekken, Katsuhiro Harada, che poi ha fondato il proprio studio di giochi con SNK, e ora è seguito anche l'uscita anche del direttore di gioco di Tekken 8, un individuo con due decenni di esperienza con Bandai Namco.

In una dichiarazione sui social media, Kohei Ikeda ha menzionato che, dopo 20 anni con Bandai Namco, lascerà ufficialmente l'azienda e si preparerà ad affrontare "nuove sfide come sviluppatore di videoluchi." Non si sa ancora quali possano essere, ma potrebbe essere una reunione con Harada allo studio VS SNK?

Ikeda parla del suo periodo in Bandai Namco nella dichiarazione, dove menziona che il suo primo progetto in azienda è stato Soul Calibur IV, ma i suoi incarichi recenti lo hanno visto guidare sia Tekken 7 che 8 come direttore di gioco. Queste sono esperienze che Ikeda considera "preziose" e "profondamente orgogliose", come potete leggere nella sua dichiarazione completa qui sotto.

Dove pensi che Ikeda appaia prossimamente?