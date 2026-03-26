Tekken 8 riceve una patch d'emergenza per combattere il bombardamento della recensione della Stagione 3

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Bandai Namco sta facendo di tutto per rimettere in sesto la situazione quando si tratta di accoglienza pubblica di Tekken 8. Il lancio della Stagione 3 doveva essere un grande pulsante di reset per il gioco, riportandolo alle sue radici e all'esperienza che i fan si sarebbero aspettati dalla leggendaria serie di picchiaduro.

Tuttavia, appena è arrivato, è iniziato il review bombing. Su Steam, è facile vedere il disprezzo dei giocatori per lo stato attuale del meta. "Non è più divertente giocare a questo gioco e questo dice molto quando un gioco, specialmente Tekken, IL combattimento non è più divertente," ha scritto un recensore.

Sul sito ufficiale di Tekken, Bandai spiega di capire il motivo del feedback e di aver commesso un errore. "Nella Ver.3.00.00, abbiamo implementato aggiustamenti volti a mantenere l'individualità di ogni personaggio riducendo le ricompense eccessive—in particolare quelle derivanti dal sistema di Calore e dagli stati potenziati specifici per personaggio—per migliorare l'equilibrio complessivo. Tuttavia, riconosciamo che l'esperienza di battaglia che intendevamo offrire non ha soddisfatto pienamente le vostre aspettative," scrive lo sviluppatore.

"D'ora in poi, continueremo a perseguire un'esperienza di battaglia in cui attacco e difesa siano bilanciati attorno al sistema Heat, permettendo ai giocatori di impegnarsi in giochi mentali significativi e decisioni contro gli avversari. Pur mantenendo la direzione degli aggiustamenti Ver.3.00.00, continueremo ad affrontare gli elementi che continuano a portare a ricompense eccessive o a un gameplay a senso unico. Questi problemi saranno migliorati passo dopo passo attraverso correzioni individuali del comportamento e aggiustamenti delle prestazioni."

La prima patch è già arrivata ed è focalizzata sulla correzione di bug critici e comportamenti indesiderati. I prossimi grandi aggiornamenti arriveranno a metà aprile e più avanti in primavera di quest'anno. Se vuoi che alcune modifiche vengano introdotte rapidamente, ti consigliamo (educatamente) di interagire con il portale feedback degli sviluppatori di Tekken o sul Discord del gioco.