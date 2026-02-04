Tekken World Tour 2026 inizierà a maggio e finirà a novembre
La prossima fase degli esport è stata confermata.
Oltre a incoronare il campione del Tekken World Tour 2025 durante la finale a Malmö durante il weekend, Bandai Namco ha anche colto l'occasione per condividere informazioni sulla prossima stagione e sulla fase di azione competitiva Tekken 8.
Già a maggio, il Tekken World Tour tornerà per la stagione 2026, con il primo evento che si terrà a Evo Japan il 1° maggio. Offrirà poi tantissimi altri eventi prima di concludersi infine per una stagione più concisa al TGU 2026 in Thailandia. Guardando a ciò che è previsto nel mezzo, il calendario completo degli eventi per il Tekken World Tour 2026 è disponibile qui sotto.
- 1-3 maggio: EVO Japan 2026 (Master+) - Giappone
- 22-24 maggio: COMBO BREAKER 2026 - USA
- 6-7 giugno: SOOP SUPER TOURNAMENT 2026 - Corea
- 13-14 giugno: THE MIXUP 2026 - TURNI 8 - Francia
- 26-28 giugno: EVO 2026 (Master+) - USA
- 24-26 giugno: VSFIGHTING XIV - Regno Unito
- 14-16 agosto: CEO 2026 - USA
- 19-20 settembre: MANILA MADNESS 5 - Filippine
- 9-11 ottobre: EVO FRANCE 2026 (Master+) - Francia
- 17-18 ottobre: PARADISE GAME BATTLE 2026 - Costa d'Avorio
- 31 ottobre-1 novembre: PUNIZIONE 5 - Bolivia
- 14-15 novembre: TGU 2026 - Thailandia
Va detto che, anche se non fa parte del World Tour, ci sarà anche un grande torneo Tekken 8 alla Coppa del Mondo di Esports in estate, oltre a molti eventi aggiuntivi che renderanno il 2026 uno degli anni competitivi più ricchi di Tekken.