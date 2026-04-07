Teku Studios è stata acquisita da The Game Kitchen

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Ieri pomeriggio, lo studio spagnolo Teku Studios, creatore del fascinante Candle: The Power Of The Flame e del recente The Stone of Madness, ha pubblicato una dichiarazione sui social media annunciando la chiusura dello studio dopo 14 anni di attività. La buona notizia è che, sebbene questo segni la fine del marchio, nessuno dei suoi dipendenti perderà il proprio lavoro nell'industria dei videogiochi.

Questo perché il team si unirà a The Game Kitchen, lo studio e editore spagnolo per cui hanno sviluppato The Stone of Madness, e che sono i creatori della serie Blasphemous. Il team Teku porterà il proprio talento ed esperienza dal titolo indie (che abbiamo recensito qui) mentre creano una nuova avventura.

"MESSAGGIO IMPORTANTE: Dopo 14 anni di duro lavoro, l'avventura di Teku Studios si conclude oggi. Ma questo è solo l'inizio di qualcosa di nuovo! Ora entriamo a far parte della famiglia @TheGameKitchen. Un enorme grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto fin dai nostri umili inizi. Abbiamo lavorato fianco a fianco per realizzare qualcosa di complesso come The Stone of Madness, e ora ci attende un'altra grande avventura. I nostri spiriti ed energie sono più forti che mai! Grazie di tutto, dal profondo del cuore."

In questi tempi difficili, possiamo solo augurare loro il meglio della fortuna e ogni successo per il futuro.

Hai mai giocato a Candle: The Power Of The Flame o a The Stone of Madness ?