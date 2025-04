HQ

Conosci titoli come Warpaws, Combustion o Kingpin Reloaded ? Nemmeno io. Probabilmente sono più titoli come Ancestors Legacy e Ghostrunner che riconosci dal danese Slipgate Ironworks, la società dietro il gioco RTS neoclassico Tempest Rising.

Tempest Rising è un omaggio al classico RTS, Command & Conquer, e per "omaggio" intendo un riferimento e fonte di ispirazione estremamente ovvio e non molto sottile. Non hanno guardato i compiti di nessun altro, hanno ovviamente scelto di onorare un'epoca passata e il giocatore più cruciale in campo in quel momento, e di conseguenza sembra sia onesto che onorevole.

Prima che tu ti entusiasmi troppo per il fatto che un piccolo studio ce l'abbia fatta e ora abbia una versione finita, va detto che non nascondono il fatto che fanno parte di Saber Interactive, e quindi Embracer, che dopotutto ha un sacco di muscoli con cui giocare quando si tratta di giochi per computer in generale. Detto questo, questo gioco, di cui parleremo molto, è piuttosto impressionante da una serie di parametri, e il fatto che uno studio relativamente piccolo abbia offerto questa esperienza è semplicemente piuttosto selvaggio.

A proposito, il gioco costa un terzo in meno del solito: € 40 su Steam invece di € 60. Tanto di cappello per essere andati dall'altra parte, ora che i pazzi hanno deciso che 90 euro per un gioco è un prezzo accettabile. Sì, puoi anche ottenere un Deluxe Edition, ma penso che sia fantastico che non ci sia alcuna pressione in termini di gameplay per acquistare un'edizione più costosa di un gioco, perché si tratta "solo" di modifiche estetiche e un po' di accesso anticipato. Oltre a ciò, penso che sia fantastico che ci fosse una demo disponibile: i primi due livelli per le due fazioni giocabili. È così che dai alle persone un assaggio di ciò che offri.

Ma torniamo al gioco. È classico in ogni modo. C'è stata una guerra nucleare dopo la crisi dei missili di Cuba, è scoppiata la terza guerra mondiale, c'è una risorsa critica chiamata Tempest su cui tutti vogliono mettere le mani, e il gioco ha due parti in guerra che puoi controllare. Sappiamo già di un terzo, che arriverà in seguito, poiché è ben documentato nel gioco. Ogni livello viene giocato separatamente con obiettivi chiaramente definiti e ci sono piccoli filmati cinematografici animati con grafica, abbigliamento e persino doppiaggio che ricordano Command & Conquer: Red Alert. Oh sì, e l'anno in cui è ambientato è il 1997.

Non ci sono eroi qui, ad essere onesti. Da un lato abbiamo laGlobal Defence Force la NATO, fondamentalmente sotto steroidi, che sono militarmente forti e che prosperano sulla raccolta di informazioni. Si tratta soprattutto di ottenere sinergie dalle tue truppe, poiché la loro meccanica di gioco consiste nel contrassegnare i bersagli e riunire diversi tipi di unità che si rafforzano a vicenda. Ad esempio, un'unità marchia un bersaglio, un'altra spara e una terza può accedere allo stesso sistema di puntamento e aumentare la precisione e la portata dei tuoi attacchi. La mia unità preferita è la loro Riot Van, un'auto che non uccide, ma stordisce il nemico in modo che le altre unità possano uccidere. Perché non siamo veramente militari, siamo solo polizia, polizia con accesso ai bombardamenti aerei e all'artiglieria semovente.

Opponendoci a loro abbiamo il Tempest Dynasty. C'è un forte accento dell'Europa orientale in questo conglomerato di forze provenienti dall'Europa orientale e dall'Asia, dove ci sono i piùTempests, poiché la Terza Guerra Mondiale li ha colpiti più duramente con bombe nucleari. Credono - forse non ingiustamente - che la crescita deiTempest nei loro paesi sia la loro, e questo è chiaramente un errore. Proprio come gruppi simili in altri giochi, usano tecnologie pericolose che sono sperimentali ma potenti. Quando si usano i missili come autodifesa per i veicoli, questo dice tutto. Se vuoi un esercito più mobile, o lanciafiamme, questa è la fazione da scegliere, e adoro il loro Tempest Sphere, una mega sfera auto-rotante.

La campagna è sicuramente divertente, ovviamente ragionevolmente lineare, e mai troppo facile o troppo difficile. Quindi, punti per questo. Contrastare le truppe nemiche è importante, poiché ci sono sinergie nella maggior parte delle cose e tutto ha un lato forte e uno debole. C'è un limite di unità e, sebbene sia un po' fastidioso, viene raggiunto raramente. Ulteriori interazioni con il terreno e l'ambiente circostante sarebbero state belle, ma possono anche essere troppe, motivo per cui è fantastico che qui sia piuttosto classico. Le due parti giocano in modo molto diverso e le truppe passive - ingegneri, tecnici, ecc. - consentono tattiche e utilizzo relativamente avanzati se ci si abitua a fare un po' di microgestione. Di solito si aggiorna tra una missione e l'altra, quindi è importante avere un'idea approssimativa di ciò che ti piace fare in generale e poi passare a quello.

C'è una classica modalità Skirmish in cui giochi contro l'IA su mappe personalizzate. Non ce ne sono molti, ma probabilmente alla fine ce ne saranno. Ci sono un bel po' di altre mappe in multiplayer, sia 2v2 che 1v1, ma l'online non era disponibile quando ho testato il gioco, quindi non posso dire nulla su questa parte poiché mi sono perso la demo aperta all'inizio dell'anno. Mi dispiace per questo.

I controlli sono generalmente buoni, ma ci sono un paio di piccole cose che mi frustrano. Mi manca la possibilità di fare doppio clic su un dispositivo e quindi selezionare automaticamente tutti i dispositivi dello stesso tipo, inoltre mi sono appena abituato a poter spostare lo schermo con i tasti WASD.

La colonna sonora è abbastanza buona però. Cattura molto bene l'atmosfera e l'atmosfera dei vecchi giochi Command & Conquer, e c'è una ragione per questo, perché mi sono reso conto solo leggendo questo testo che il team dietro di esso è composto da Frank Klepacki, che ha composto C&C, e non ultimo un folto gruppo di compositori noti nel campo della musica anche per questi giochi RTS militari.

In breve, Tempest Rising è esattamente quello che sembra: una versione moderna e solida di C&C. Se ti piace questo tipo di gioco, adorerai questo.