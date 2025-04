Tempest Tower Anteprima - Spazza via i tuoi nemici

Fej (che in danese significa "spazzare") è un custode che mantiene Trip Space - un mucchio di isole fluttuanti tra le dimensioni - ordinate e pulite. Tuttavia, il compito è complicato quando un giorno i mostri iniziano a riversarsi. Ora devi difendere Trip Space posizionando tutti i tipi di trappole e torrette, anche se non è chiaro come il pacifico custode abbia ottenuto l'accesso a tutte queste armi pesanti. "Non siamo designer narrativi!" esclama Max Wrighton, game designer del titolo, dopo aver spiegato la premessa del prossimo gioco di Half Past Yellow Tempest Tower.

L'ultima volta che ho parlato con Wrighton è stato circa un anno fa alla conferenza Nordic Game a Malmö, in Svezia. All'epoca, Half Past Yellow aveva appena lanciato una demo del puzzle game Spectacle. Sfortunatamente, lo studio non è riuscito a ottenere gli investimenti necessari per portare a termine il progetto, e quindi è dovuto tornare al tavolo da disegno, spiega Wrighton.

"I giochi di puzzle sono sempre piuttosto grandi, soprattutto dietro le quinte. C'è un sacco di iterazione e sviluppo che ci sono dietro, che tu come giocatore non vedi mai, perché il gioco che finisci con dura forse due o tre ore. È solo un investimento costoso e, almeno per noi, non sembra che gli editori vogliano investire in questo in questo momento. Alcuni editori ci hanno anche detto che i giochi più piccoli, sistemici e rigiocabili sono ciò che stanno cercando".

Quando ho provato la demo di Tempest Tower ho imparato rapidamente che un gioco basato sul sistema è esattamente ciò che Half Past Yellow ha creato. In sostanza, si tratta di un gioco di difesa della torre con un tocco di azione, in quanto non ci si limita a sedersi e lasciare che le torrette facciano tutto il lavoro, ma si affrontano anche i nemici da soli.

Nonostante Fej non sia il tipico eroe d'azione con una cintura piena di armi ed esplosivi, ha comunque un bel pugno. Con la sua fidata scopa, Fej può spingere i nemici verso torrette o trappole. In alternativa, puoi anche infliggere danni diretti saltando sui nemici in vero stile Super Mario, oppure puoi lanciare le rocce luminose (ed esplosive) che sono nascoste intorno alla grande mappa simile al deserto.

Tutta l'attività frenetica di Fej non aiuta molto se non hai costruito solide difese in anticipo. Come la maggior parte dei giochi di difesa della torre, i nemici attaccano a ondate e tra ogni ondata è possibile posizionare diverse trappole e torrette. Inizialmente, avrai accesso solo a Bug Blasters - una torretta automatizzata con una cadenza di fuoco quasi tranquilla - ma in seguito avrai accesso ad armi più potenti.

Tempest Tower ha anche una forte attenzione alle trappole. Le mine richiedono di posizionarle in modo strategico, mentre altre trappole, come la Spike Trap, devono essere attivate con la scopa. È quindi importante familiarizzare con il layout della mappa, in modo da poter scattare tra le trappole e assicurarsi che vengano attivate al momento giusto.

Sconfiggendo i nemici, raccoglierai le loro anime, che vengono utilizzate per acquistare più gadget. Tuttavia, devi stare attento a non allungare troppo le risorse. A un certo punto ho accidentalmente posizionato qualche torretta di troppo, solo per rendermi conto che non avevo costruito un solo mulino a vento per alimentarle. Fortunatamente, l'hardware militare è apparentemente completamente rimborsabile e sono stato in grado di correggere il mio errore. Se solo la realtà fosse altrettanto indulgente.

La cancellazione di Spectacle ha avuto un pesante impatto sui magri fondi di Half Past Yellow, quindi era imperativo far uscire un nuovo gioco in un breve periodo di tempo. Il fatto che siano riusciti a farlo in poco più di un anno (lo sviluppo di Tempest Tower è iniziato all'inizio del 2024) è piuttosto impressionante, anche se è in parte dovuto a un forte riciclaggio dei loro progetti precedenti.

"Abbiamo utilizzato il più possibile in termini di arte, design e direzione dai nostri progetti precedenti", Wrighton rivela. "Stiamo usando la telecamera e il controllo dei personaggi di Time on Frog Island, e stiamo usando l'arte e la costruzione del mondo di Spectacle".

Questo si vede chiaramente, ma soprattutto in modo positivo. Proprio come nel precedente gioco dello sviluppatore, Time on Frog Island, muoversi è pura gioia. Fej ha uno slancio soddisfacente e l'animazione della corsa è molto affascinante in quanto sembra che il nostro bidello problematico sia costantemente in ritardo, con la scopa tesa, la testa che sbatte su e giù. Nel complesso, il fascino visivo è una delle principali attrattive del gioco e il design dei personaggi e del mondo creati per il gioco 3D Spectacle sembra altrettanto bello visto da una prospettiva dall'alto bloccata.

Tempest Tower uscirà in accesso anticipato il 21 aprile. La demo che ho giocato è relativamente breve, ma si può già percepire il potenziale. Gli ambienti sono divertenti da esplorare, l'azione è intensa e ci sono molte scelte da fare, anche tra un round e l'altro, dove puoi scegliere uno dei tre aggiornamenti casuali, dando alla progressione una struttura roguelite. E anche se non fa parte della demo e non l'ho provato, Half Past Yellow ha mostrato alcuni combattimenti contro i boss sui social media che sembrano piuttosto promettenti. Se hai anche solo un interesse passeggero per i giochi di difesa della torre, tieni questo sul tuo radar.