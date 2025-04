Tempesta di stelle WWE Clash of Clans oggi

HQ

E' arrivata la collaborazione tra WWE e Supercell per Clash of Clans che nessuno si aspettava e che ha sorpreso tutti. Cody Rhodes, Rhea Ripley, The Undertaker, Bianca Belair e altre star dell'intrattenimento sportivo appariranno nel gioco con personaggi ispirati alle loro abilità e caratteristiche.

L'intero evento culminerà in una resa dei conti speciale durante WrestleMania 41, che si svolgerà all'Allegiant Stadium di Las Vegas. Il grande headliner è l'attuale campione WWE Cody Rhodes, e interpreterà il ruolo del Re Barbaro. Inoltre, altre superstar del brand americano come Rhea Ripley, The Undertaker e Bianca Blair si uniranno agli incontri con i loro personaggi a tema. L'elenco dei personaggi è il seguente:



Cody Rhodes , nel ruolo del Re Barbaro.

, nel ruolo del Re Barbaro.

Rhea Ripley , nel ruolo della regina arciere.

, nel ruolo della regina arciere.

L'Impresario di Pompe Funebri , come la grande sentinella.

, come la grande sentinella.

Bianca Belair , nel ruolo della wrestler reale.

, nel ruolo della wrestler reale.

Rey Mysterio , nel ruolo del principe scagnozzo.

, nel ruolo del principe scagnozzo.

Kane , come il P.E.K.K.A.

, come il P.E.K.K.A.

Becky Lynch , nel ruolo della Valchiria.

, nel ruolo della Valchiria.

Jey Uso, nel ruolo del lanciere.



Il video di annuncio vedrà protagonista Rhodes con il suo pseudonimo in-game, OverlordRhodes. Puoi guardare il trailer in fondo alla storia. "Questa collaborazione è di proporzioni mai viste prima inClash of Clans - dall'evento in-game alla partecipazione a WrestleMania 41, conClash of Clans una resa dei conti sul palco principale", ha dichiarato Sara Bach, Director of Live Games di Supercell.

Il contenuto è disponibile dal 1° aprile per tutti gli utenti del leggendario gioco dello studio finlandese.

Non vediamo l'ora di sentirti nei commenti!