Tempestato di stelle The Thursday Murder Club sembra un affascinante giallo

HQ

Alla fine del mese, è finalmente arrivato il momento di conoscere la versione live-action di The Thursday Murder Club. Basati sui romanzi gialli di successo di Richard Osman, i libri sono stati trasformati in un film da Netflix, che arriverà già il 28 agosto.

Per coloro che sono curiosi di sapere perché questo dovrebbe essere sul tuo radar, l'adattamento cinematografico ha un cast eccezionale. Il gruppo principale di pensionati che si alleano per risolvere casi irrisolti include Helen Mirren, Pierce Brosnan, Sir Ben Kingsley e Celia Imrie, e il resto del cast (che includerà alcuni volti di ritorno supponendo che i sequel abbiano il via libera) aggiunge Naomi Ackie, Daniel Mays, Tom Ellis, David Tennant, Jonathan Pryce, Geoff Bell, Richard E. Grant, Paul Freeman, e altro ancora.

Per quanto riguarda ciò che la trama è destinata a offrire, ci viene detto: "Quattro irrefrenabili pensionati passano il loro tempo a risolvere omicidi irrisolti per divertimento, ma la loro indagine causale prende una piega elettrizzante quando si ritrovano con un vero giallo tra le mani".

Con la data della premiere quasi arrivata, dai un'occhiata all'ultimo sguardo a The Thursday Murder Club qui sotto.