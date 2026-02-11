Tempi dei play-off a eliminazione diretta della Champions League femminile a febbraio: Arsenal, Real Madrid, Atleti, Juve...

HQ

La UEFA Women's Champions League riprende oggi, con la prima edizione dei play-off a eliminazione diretta, poiché la competizione femminile adotta quest'anno il nuovo formato introdotto nella competizione maschile la scorsa stagione. Pertanto, dopo una fase di lega, le prime quattro squadre si sono qualificate per i quarti di finale, e le successive otto migliori giocheranno un turno a eliminazione diretta (a due gare di partita) questo mese per continuare nella lotta.

Barcellona, Lione, Chelsea e Bayern Monaco sono le quattro squadre esentate dal giocare questo turno, che alcuni chiamano erroneamente "ottavi di finale", nonostante ci siano solo otto squadre. Ecco tutti i calendari delle partite di questa settimana e della prossima:

Mercoledì 11 febbraio



OH Leuven vs Arsenal (18:45 CET, 17:45 GMT)



Paris FC vs Real Madrid (21:00 CET, 20:00 GMT)



Giovedì 12 febbraio



Wolfsburg vs Juventus (18:45 CET, 17:45 GMT)



Atlético de Madrid vs Manchester United (21:00 CET, 20:00 GMT)



Mercoledì 18 febbraio



Real Madrid vs Paris FC (18:45 CET, 17:45 GMT)



Arsenal vs OH Leuven (21:00 CET, 20:00 GMT)



Giovedì 19 febbraio