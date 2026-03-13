Tempi dei quarti di finale del World Baseball Classic questo fine settimana, rimane solo un europeo
Il World Baseball Classic termina il 17 marzo e solo una squadra europea rimane nelle ultime 8 squadre.
Il World Baseball Classic 2026 sta per concludersi, con solo otto squadre rimaste nella massima competizione internazionale di baseball, che si tiene in tutto il mondo: San Juan, Porto Rico; Houston e Miami negli Stati Uniti; e Tokyo. Le 20 squadre che hanno iniziato la competizione sono state ridotte a otto, incluse le eliminazioni a sorpresa anticipate di Cuba e Messico, con i quarti di finale che inizieranno questo venerdì.
I quarti di finale si giocheranno tutti negli Stati Uniti, Houston e Miami. Solo l'Italia rimane dalle cinque squadre europee che hanno iniziato la competizione, anche se Porto Rico è chiaramente favorita per la finale a eliminazione diretta.
- Corea del Sud vs. Repubblica Dominicana: venerdì 13 marzo, 23:30 CET, 22:30 GMT
- USA vs. Canada: sabato 14 marzo, 1:00 CET, 00:00 GMT
- Porto Rico vs. Italia: sabato 14 marzo, 20:00 CET, 19:00 GMT
- Venezuela vs. Giappone: domenica 15 marzo, 2:00 AM CET, 1:00 GMT
Come guardare il World Baseball Classic in Europa
Ecco un elenco dei commentatori europei che partecipano a questa competizione di baseball, seguito in particolare in Italia come unica squadra europea ancora in gara.
- Paesi Bassi: ESPN
- Cechia: Ceska Televize
- Israele: Sport5
- Regno Unito: TNT UK
- Francia: beIN Sport
- Italia: Sky Italia
- Germania: SportDigital+
- Ungheria: Sport 1
- Turchia: S Sport Plus
Le semifinali dal 15 al 16 marzo e la finale del World Baseball Classic, al LoanDepot Park di Miami, si terranno il 17 marzo (alle 2:00 del 18 marzo in CET).