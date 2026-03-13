Tempi dei quarti di finale del World Baseball Classic questo fine settimana, rimane solo un europeo

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Il World Baseball Classic 2026 sta per concludersi, con solo otto squadre rimaste nella massima competizione internazionale di baseball, che si tiene in tutto il mondo: San Juan, Porto Rico; Houston e Miami negli Stati Uniti; e Tokyo. Le 20 squadre che hanno iniziato la competizione sono state ridotte a otto, incluse le eliminazioni a sorpresa anticipate di Cuba e Messico, con i quarti di finale che inizieranno questo venerdì.

I quarti di finale si giocheranno tutti negli Stati Uniti, Houston e Miami. Solo l'Italia rimane dalle cinque squadre europee che hanno iniziato la competizione, anche se Porto Rico è chiaramente favorita per la finale a eliminazione diretta.



Corea del Sud vs. Repubblica Dominicana: venerdì 13 marzo, 23:30 CET, 22:30 GMT



USA vs. Canada: sabato 14 marzo, 1:00 CET, 00:00 GMT



Porto Rico vs. Italia: sabato 14 marzo, 20:00 CET, 19:00 GMT



Venezuela vs. Giappone: domenica 15 marzo, 2:00 AM CET, 1:00 GMT



Come guardare il World Baseball Classic in Europa

Ecco un elenco dei commentatori europei che partecipano a questa competizione di baseball, seguito in particolare in Italia come unica squadra europea ancora in gara.



Paesi Bassi: ESPN



Cechia: Ceska Televize



Israele: Sport5



Regno Unito: TNT UK



Francia: beIN Sport



Italia: Sky Italia



Germania: SportDigital+



Ungheria: Sport 1



Turchia: S Sport Plus



Le semifinali dal 15 al 16 marzo e la finale del World Baseball Classic, al LoanDepot Park di Miami, si terranno il 17 marzo (alle 2:00 del 18 marzo in CET).