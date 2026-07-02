Tempi del GP di Formula 1 di Gran Bretagna e come guardare in diretta: opportunità per Russell e Hamilton?
Il Gran Premio di Gran Bretagna si svolge a Silverstone questo fine settimana.
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La Formula 1 si dirige a Silverstone per il GP di Gran Bretagna 2026, dove George Russell cercherà di ottenere aiuto dai tifosi per continuare a salire in classifica e raggiungere il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli.
I tifosi locali saranno divisi, dato che anche Lewis Hamilton ha reali possibilità di conquistare il titolo con la Ferrari se coglie ogni opportunità (e qui ha già vinto nove volte), e Lando Norris, che ha vinto lo scorso anno, cerca di risparmiare qualche punto per la McLaren.
Sarà un Gran Premio molto interessante, che si terrà dal 3 al 5 luglio. Sabato c'è la gara sprint, che inizia alle 13:00 CEST, alle 12:00 BST, con le qualifiche alle 17:00 CEST, alle 16 BST nel pomeriggio, e infine il Gran Premio domenica alle 16:00 CEST, alle 15:00 BST.
Tempi del GP di Formula 1 di Gran Bretagna questo fine settimana:
Venerdì, 3 luglio
- Allenamento F1 - 12:30 BST / 13:30 CEST
- Qualifica Sprint - 16:30 BST / 17:30 CEST
Sabato, 4 luglio
- F1 Sprint - 12:00 BST / 13:00 CEST
- Qualificazioni - 16:00 BST / 17:00 CEST
Domenica, 5 luglio
- Gran Premio di Gran Bretagna - 15:00 BST / 16:00 CEST
Come guardare la F1 dal vivo in Europa:
Ecco un elenco delle emittenti di Formula 1 in Europa dove puoi guardare il Gran Premio di Gran Bretagna di F1 di questo fine settimana
- Austria: Sky, Servus TV, ORG
- Paesi balcanici (Bosnia, Serbia, Kosovo, Montenegro): Arena Sport
- Belgio: PlaySports, RTBF
- Bulgaria: Max Sport
- Croazia: RTL
- Cipro: OmegaTV
- Cechia: Nova
- Danimarca: TV3, Viaplay
- Finlandia: Viaplay
- Francia: Canal+
- Germania: Sky, RTL
- Grecia: ANT1
- Ungheria: M4 MTVA
- Italia: Sky
- Paesi Bassi: Viaplay
- Norvegia: V sport 1, Viaplay
- Polonia: Eleven Sports
- Portogallo: DAZN
- Spagna: DAZN
- Svezia: Viaplay
- Turchia: beIN Sports
- Ucraina: Setanta Ucraina
- Regno Unito e Irlanda: Sky Sports, Channel 4 (momenti salienti)