Tempi del GP di Formula 1 di Gran Bretagna e come guardare in diretta: opportunità per Russell e Hamilton?

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La Formula 1 si dirige a Silverstone per il GP di Gran Bretagna 2026, dove George Russell cercherà di ottenere aiuto dai tifosi per continuare a salire in classifica e raggiungere il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli.

I tifosi locali saranno divisi, dato che anche Lewis Hamilton ha reali possibilità di conquistare il titolo con la Ferrari se coglie ogni opportunità (e qui ha già vinto nove volte), e Lando Norris, che ha vinto lo scorso anno, cerca di risparmiare qualche punto per la McLaren.

Sarà un Gran Premio molto interessante, che si terrà dal 3 al 5 luglio. Sabato c'è la gara sprint, che inizia alle 13:00 CEST, alle 12:00 BST, con le qualifiche alle 17:00 CEST, alle 16 BST nel pomeriggio, e infine il Gran Premio domenica alle 16:00 CEST, alle 15:00 BST.

Tempi del GP di Formula 1 di Gran Bretagna questo fine settimana:

Venerdì, 3 luglio



Allenamento F1 - 12:30 BST / 13:30 CEST



Qualifica Sprint - 16:30 BST / 17:30 CEST



Sabato, 4 luglio



F1 Sprint - 12:00 BST / 13:00 CEST



Qualificazioni - 16:00 BST / 17:00 CEST



Domenica, 5 luglio



Gran Premio di Gran Bretagna - 15:00 BST / 16:00 CEST



Come guardare la F1 dal vivo in Europa:

Ecco un elenco delle emittenti di Formula 1 in Europa dove puoi guardare il Gran Premio di Gran Bretagna di F1 di questo fine settimana



Austria: Sky, Servus TV, ORG



Paesi balcanici (Bosnia, Serbia, Kosovo, Montenegro): Arena Sport



Belgio: PlaySports, RTBF



Bulgaria: Max Sport



Croazia: RTL



Cipro: OmegaTV



Cechia: Nova



Danimarca: TV3, Viaplay



Finlandia: Viaplay



Francia: Canal+



Germania: Sky, RTL



Grecia: ANT1



Ungheria: M4 MTVA



Italia: Sky



Paesi Bassi: Viaplay



Norvegia: V sport 1, Viaplay



Polonia: Eleven Sports



Portogallo: DAZN



Spagna: DAZN



Svezia: Viaplay



Turchia: beIN Sports



Ucraina: Setanta Ucraina



Regno Unito e Irlanda: Sky Sports, Channel 4 (momenti salienti)

