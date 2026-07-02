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Tempi del GP di Formula 1 di Gran Bretagna e come guardare in diretta: opportunità per Russell e Hamilton?

Il Gran Premio di Gran Bretagna si svolge a Silverstone questo fine settimana.

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La Formula 1 si dirige a Silverstone per il GP di Gran Bretagna 2026, dove George Russell cercherà di ottenere aiuto dai tifosi per continuare a salire in classifica e raggiungere il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli.

I tifosi locali saranno divisi, dato che anche Lewis Hamilton ha reali possibilità di conquistare il titolo con la Ferrari se coglie ogni opportunità (e qui ha già vinto nove volte), e Lando Norris, che ha vinto lo scorso anno, cerca di risparmiare qualche punto per la McLaren.

Sarà un Gran Premio molto interessante, che si terrà dal 3 al 5 luglio. Sabato c'è la gara sprint, che inizia alle 13:00 CEST, alle 12:00 BST, con le qualifiche alle 17:00 CEST, alle 16 BST nel pomeriggio, e infine il Gran Premio domenica alle 16:00 CEST, alle 15:00 BST.

Tempi del GP di Formula 1 di Gran Bretagna questo fine settimana:

Venerdì, 3 luglio


  • Allenamento F1 - 12:30 BST / 13:30 CEST

  • Qualifica Sprint - 16:30 BST / 17:30 CEST

Sabato, 4 luglio


  • F1 Sprint - 12:00 BST / 13:00 CEST

  • Qualificazioni - 16:00 BST / 17:00 CEST

Domenica, 5 luglio


  • Gran Premio di Gran Bretagna - 15:00 BST / 16:00 CEST

Come guardare la F1 dal vivo in Europa:

Ecco un elenco delle emittenti di Formula 1 in Europa dove puoi guardare il Gran Premio di Gran Bretagna di F1 di questo fine settimana


  • Austria: Sky, Servus TV, ORG

  • Paesi balcanici (Bosnia, Serbia, Kosovo, Montenegro): Arena Sport

  • Belgio: PlaySports, RTBF

  • Bulgaria: Max Sport

  • Croazia: RTL

  • Cipro: OmegaTV

  • Cechia: Nova

  • Danimarca: TV3, Viaplay

  • Finlandia: Viaplay

  • Francia: Canal+

  • Germania: Sky, RTL

  • Grecia: ANT1

  • Ungheria: M4 MTVA

  • Italia: Sky

  • Paesi Bassi: Viaplay

  • Norvegia: V sport 1, Viaplay

  • Polonia: Eleven Sports

  • Portogallo: DAZN

  • Spagna: DAZN

  • Svezia: Viaplay

  • Turchia: beIN Sports

  • Ucraina: Setanta Ucraina

  • Regno Unito e Irlanda: Sky Sports, Channel 4 (momenti salienti)

Tempi del GP di Formula 1 di Gran Bretagna e come guardare in diretta: opportunità per Russell e Hamilton?
pitrixspotting / Shutterstock

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