Tempi e come guardare i 100 metri maschili e femminili ai Campionati mondiali di atletica leggera di Tokyo

I Campionati Mondiali di Atletica Leggera 2025 iniziano domani a Tokyo, con 27 eventi di atletica, strada, campo e combinata tra il 13 e il 21 settembre, nella stessa sede familiare a molti atleti, poiché si sono svolti i Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Tra tutti gli eventi, pochi catturano l'attenzione del pubblico come i 100 metri, la distanza di corsa più breve, che definisce davvero gli uomini e le donne più veloci del pianeta.

I record sui 100 metri rimarranno probabilmente imbattuti (Usain Bolt detiene il record nella categoria maschile dal 2009, 9,58 secondi, e Florence Griffith-Joyner lo detiene ancora dal 1988, 10,49 secondi. Tuttavia, ai Campionati del Mondo, l'attuale record nei 100 metri femminili è detenuto da Sha¡Carri Richardson, 10.65, ottenuto nel 2023.

Chi vincerà quest'anno? Questi i tempi previsti per i 100m ai Campionati mondiali di atletica leggera di Tokyo:

Programma 100m maschili

I favoriti per i 100 metri maschili sono il campione del mondo e olimpico in carica Noah Lyles (USA), Akani Simbine (Sud Africa) e Oblique Seville (Giamaica).



Turno preliminare: sabato 13 settembre - 11:23 a Tokyo



Manches: Sabato 13 settembre - 13:35 CET, 12:35 BST



Semifinali: domenica 14 settembre - 13:43 CET, 12:43 BST



Finale: domenica 14 settembre - 15:20 CET, 14:20 BST



Programma 100m femminili

Tra i favoriti ci sono la campionessa del mondo e attuale detentrice del record mondiale Sha'Carri Richardson (USA), il campione olimpico Julien Alfred (Santa Lucia), Melissa Jefferson-Wodden (USA) e, per l'ultima stagione, la 38enne Shelly-Ann Fraser-Pryce (Giamaica).



Manches: Sabato 13 settembre - 11:55 CET, 10:55 CEST



Semifinali: domenica 14 settembre -13:20 CET, 12:20 BST



Finale: domenica 14 settembre - 15:13 CEST, 14:13 CEST



Come guardare i Campionati Mondiali di Atletica Leggera 2025

I fan in Europa abbonati a HBO Max possono accedere facilmente a tutta la copertura in diretta degli eventi di atletica leggera con il pacchetto sportivo su HBO Max (5 euro al mese) che dà accesso a EuroSports. Nel Regno Unito puoi trovare TNT Sports.

La maggior parte delle emittenti pubbliche in tutta Europa trasmetterà anche eventi selezionati. Ad esempio, RTVE.es e Teledeporte in Spagna. Puoi trovare una guida completa per ogni paese qui.

Ti sintonizzerai per i Campionati Mondiali di Atletica Leggera tra il 13 e il 21 settembre?