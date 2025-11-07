Tempi per il GP di F1 del Brasile in Europa e nel Regno Unito questo fine settimana (inclusa la gara sprint) Max Verstappen ha vinto qui nel 2024 e nel 2023... un'altra vittoria sarebbe molto preoccupante per la McLaren.

HQ La Formula 1 si avvicina alla fine: mancano solo quattro gare, con il GP del Brasile di questo fine settimana l'ultimo prima dell'ultimo tratto di tre Gran Premi di fila (Las Vegas il 23 novembre, Qatar il 30 novembre e Abu Dhabi il 7 dicembre). Il GP del Brasile intorno ai 4.309 km dell'Autódromo José Carlos Pace porterà più chiarezza ai ragazzi della McLaren, o Max Verstappen farà un altro salto nella sua ricerca? L'ultima volta in Formula 1, Lando Norris ha superato il suo compagno di squadra Oscar Piastri per un solo punto, mentre cresce la tensione tra i due piloti (e i tifosi che vedono la McLaren a favore di Norris). Verstappen, a 26 punti da Norris, ha il titolo a portata di mano mentre i suoi rivali sono distratti, ma non può permettersi passi falsi... Pertanto, il Gran Premio del Brasile a San Paolo promette di essere altrettanto emozionante, soprattutto perché Verstappen ha vinto la gara nelle ultime due edizioni. Ecco gli orari del GP del Brasile di questo fine settimana:

Qualifiche Sprint Race: venerdì 7 novembre, 19:30 CET, 18:30 GMT



Gara sprint: sabato 8 novembre, 15:00 CET, 14:00 GMT



Qualifiche del Gran Premio: sabato 8 novembre, 19:00 CET, 18:00 GMT



Gran Premio (71 giri): domenica 9 novembre, 18:00 CET, 17:00 GMT

Come guardare il GP di Formula 1 del Brasile Guarderai il GP del Brasile di Formula 1? Ecco un elenco delle emittenti di Formula 1 nei mercati europei:

Belgio: RTBF/Play Sports



Danimarca: TV3/Viaplay



Francia: Canal+



Germania: Sky Deutschland/RTL



Italia: Sky Italia



Norvegia: Viaplay/ V sport 1



Portogallo: DAZN



Spagna: DAZN



Regno Unito e Irlanda: Sky Sport/Canale 4

Michael Potts / Shutterstock