Tempo davanti allo schermo - Aprile 2025

I fan dei videogiochi ascoltano. Abbiamo avuto alcuni mesi in passato che hanno presentato un sacco di diversi adattamenti di serie e franchise riconoscibili, ma pochissimi sono così pieni come questo aprile. Il tema principale di questo mese sono gli adattamenti dei videogiochi, ma oltre a questo ci sono una serie di altri nuovi progetti promettenti in arrivo nei cinema e nei servizi di streaming. Quindi, con molte cose in programma, andiamo avanti con il prossimo episodio di Screen Time.

Prima di iniziare, un po' di pulizia ancora una volta. Abbiamo basato le nostre scelte su un calendario delle uscite nel Regno Unito , quindi assicurati di controllare localmente per elenchi e informazioni accurate.

Il diavolo piange di maggio [Netflix] - 3 aprile

A dare il via alle cose è la prossima grande collaborazione tra Netflix e lo showrunner di Castlevania Adi Shankar. Questa volta il talento degli anime si lascia alle spalle i franchise Konami a favore di lavorare su un'IP Capcom, in particolare l'amato Devil May Cry. In questo spettacolo, incontriamo Dante e vediamo come il cacciatore di demoni ha il compito di salvare il mondo da minacce soprannaturali e contorte.

Il Bondsman [Prime Video] - 3 aprile

Una delle grandi aggiunte di Prime Video questo mese è guidata da Kevin Bacon, che qui interpreta un cacciatore di taglie assassinato e poi risorto, che ora deve usare il suo specifico set di abilità per rintracciare ed eliminare i demoni che sono fuggiti dall'Inferno, tutto per conto del Diavolo. Questa serie d'azione è destinata ad essere violenta, oscura e anche un po' umoristica, e sta per essere un must per gli abbonati questo aprile.

Un film di Minecraft - 4 aprile

Un altro importante adattamento di videogiochi che farà il suo debutto ad aprile porterà al cinema l'immensamente popolare mondo a blocchi di Mojang. A Minecraft Movie è più o meno quello che dice sulla scatola, e vede un gruppo di individui trasportati in una terra insolita e incaricati di trovare un modo per tornare a casa, anche se con l'aiuto di Steve di Jack Black. Con un cast che include anche Jason Momoa e Jennifer Coolidge, questo è un film da non perdere nei cinema.

Morte di un unicorno - 4 aprile

A24 ha in realtà un paio di progetti in programma per questo mese, il primo dei quali è la comDeath of a Unicorn media nera. In questo film, Jenna Ortega, Paul Rudd, Richard E. Grant e altri devono sopravvivere a unicorni vendicativi, che stanno cercando di contrattaccare per proteggere i loro puledri e vendicarsi contro l'azienda farmaceutica che ha sperimentato su di loro nel tentativo di imbottigliare le loro proprietà curative avanzate.

Black Mirror: Stagione 4 [Netflix] - 10 aprile

Una delle serie più famose di Netflix sta facendo il suo grande ritorno questo mese e con essa porta una serie di nuovi episodi antologici. La settima stagione diBlack Mirror offrirà un cast impilato e lo intrappolerà in scenari scomodi o strazianti che tendono a parodiare o servire come satira su una qualche forma di realtà. Inutile dire che, se ti sei perso un po' di dramma non ortodosso, questo è il biglietto.

G20 [Prime Video] - 10 aprile

L'altraPrime Video grande aggiunta del mese vedrà Viola Davis al centro della scena e apparire come il presidente degli Stati Uniti che deve combattere per sopravvivere ai terroristi che hanno preso il controllo del vertice politico del G20. Con Anthony Starr nel cast, questo film è tutto incentrato sull'azione e sul dramma su un grande palcoscenico globale, con un tema che sembra molto anni '80 nel suo design.

I tuoi amici e vicini [Apple TV+] - 11 aprile

IlApple TV+ più grande progetto che vale la pena tenere d'occhio questo aprile è ilYour Friends & Neighbours guidato da Jon Hamm, che è una serie drammatica che vede l'ex attore diMad Men dedicarsi a una vita di furti con scasso per continuare a finanziare il suo costoso stile di vita mondano, dopo un divorzio difficile e la perdita del lavoro. Tuttavia, tutto questo va presto a rotoli quando un giorno irrompe nella casa sbagliata...

Il Dilettante - 11 aprile

Il prossimo film vede Rami Malek guidare un cast eterogeneo - tra cui artisti del calibro di Jon Bernthal, Rachel Brosnahan, Laurence Fishburne e altri - e interpretare un crittografo della CIA che ricatta l'organizzazione per cui lavora nel tentativo di lasciarlo andare alla ricerca di un gruppo di terroristi responsabili dell'omicidio di sua moglie. Aspettati molta azione e brividi ad alto rischio con questo film.

Drop - 11 aprile

Brandon Sklenar sembra essere assolutamente ovunque in questi giorni, che si tratti di drammi storici o commedie romantiche, e presto aggiungerà anche thriller misteriosi a questa lista quando reciterà al fianco di Meghann Fahy nel prossimo Drop. Questo film vede il primo appuntamento di una madre vedova dopo anni prendere una brutta piega quando inizia a sospettare che il suo appuntamento stia molestando e minacciando la sua vita.

The Last of Us: Stagione 2 [Max/Sky/Now TV] - 14 aprile

Ancora un altro importante adattamento di videogiochi, The Last of Us di HBO torna questo mese per dare il via alla sua seconda stagione. Questo prossimo capitolo della trama inizierà l'adattamento di Part II dell'azione-avventura di Naughty Dog e vedrà Pedro Pascal e Bella Ramsey tornare rispettivamente nei panni di Joel ed Ellie, insieme a una collezione di nuove e altre star di ritorno.

Peccatori - 18 aprile

Michael B. Jordan apparirà presto nel prossimo Sinners, dove assumerà due ruoli, interpretando fratelli gemelli, che dopo essere tornati nella loro città natale scoprono che ora è stata invasa da una presenza molto malvagia e succhiasangue. Con Hailee Steinfeld e Jack O'Connell nel cast, questo film drammatico sta cercando di offrire molta azione e anche elementi orribili.

Andor: Stagione 2 [Disney+] - 22 aprile

Molti vi diranno che Andor è il migliore che Star Wars è stato negli ultimi anni, e mentre c'è sicuramente un argomento da fare per sostenerlo, questo livello di successo pone molta enfasi e aspettativa sulla seconda stagione, che debutterà questo aprile. Questa stagione arriverà in quattro parti che esploreranno ciascuna un anno nei quattro anni tra la prima stagione della serie e Rogue One: A Star Wars Story, il che significa aspettarsi una storia grandiosa e travolgente in questo prossimo lotto di episodi.

Tu: Stagione 5 [Netflix] - 24 aprile

Joe Goldberg di Penn Badgeley ha una vita perfetta, nonostante i molti, molti anni di inquietante attività di stalking. Dopo essere tornato nella città dove sono iniziati i guai di Joe, si ritrova a ricadere nelle vecchie abitudini, mentre è anche tormentato dai fantasmi del suo passato. Questa prossima serie di episodi sarà anche quella finale della serie, il che significa che aspettatevi una conclusione della storia che ha attraversato anni fino a questo punto.

Il Ragioniere 2 - 25 aprile

Abbiamo aspettato anni per questo seguito, ma finalmente Ben Affleck e Jon Bernthal stanno collaborando di nuovo per The Accountant 2, un sequel d'azione che vede l'intellettuale Christian Wolff e suo fratello Braxton incaricati di risolvere l'omicidio di un capo del tesoro, che vede presto la coppia coinvolta in un mistero complesso e pericoloso.

Havoc [Netflix] - 25 aprile

La grande offerta di lungometraggi di Netflix per aprile. Havoc vede Tom Hardy apparire nei panni di un detective incallito che ha il compito di farsi strada attraverso un mondo criminale nel tentativo di salvare il figlio estraneo di un politico locale. Questa storia offrirà azione brutale e anche un sacco di dramma e mistero, poiché il protagonista Walker rimane presto intrappolato in una rete di cospirazione e corruzione.

Fino all'alba - 25 aprile

L'altro grande adattamento cinematografico di un videogioco e l'ultimo per il mese di aprile, Until Dawn di David F. Sandberg è ispirato al popolare gioco horror di Supermassive e vede un gruppo di giovani incaricati di sopravvivere alla notte mentre vengono braccati da diversi nemici e assassini misteriosi. Il trucco? Questa terrificante notte è anche un loop, il che significa che ogni alba si resetta, lasciando la banda a capire come spezzare il ciclo.

La leggenda di Ochi - 25 aprile

La seconda e altra importante offerta teatrale di A24 per il mese di aprile. The Legend of Ochi è un'insolita avventura fantasy che ruota attorno a una giovane ragazza, che cerca di rompere le tradizioni e le tendenze, facendo amicizia e salvando una specie animale rara e sfuggente dal male degli esseri umani, mandandola infine in una folle avventura per portare a casa la piccola e adorabile creatura.

E questo ci porta alla fine di un altro episodio. Assicurati di tornare tra qualche settimana per vedere cosa ha in serbo maggio 2025 per gli appassionati di cinema e TV.