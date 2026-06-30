Tempo davanti allo schermo - luglio 2026

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L'estate è davvero arrivata. Le temperature sono alle stelline e, mentre molti di voi si crogioleranno al sole, chi cerca una pausa dal caldo potrebbe cercare una nuova serie da sgranocchiare o un nuovo film da vedere al cinema. Se ti suona, non vorrai perderti ciò che abbiamo messo in evidenza nel Screen Time di luglio.

Come al solito, prima di iniziare, abbiamo basato le nostre scelte su un calendario di uscite nel Regno Unito, quindi assicuratevi di controllare localmente le liste e le informazioni accurate.

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Minioni & Mostri - 1 luglio

Quando si tratta di animazione questo luglio, c'è solo una cosa da tenere a mente nei cinema di questo mese. Illumination, appena arrivata al botteghino con The Super Mario Galaxy Movie, torna per l'ultima avventura dei Minions nello spin-off noto come Minions & Monsters. Ambientato negli anni '20 a Hollywood, questo progetto vede i buffi eroi gialli mentre lavorano per salvare il mondo dopo aver scatenato ogni sorta di mostri folli e terrificanti.

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X-Men '97: Stagione 2 [Disney+] - 1 luglio

Disney+ ha solo una gamma molto limitata di nuovi progetti in programma questo luglio, ma quello che probabilmente susciterà il tuo interesse è l'inizio della prossima stagione del successo animato X-Men '97. Questo secondo ciclo di episodi esplorerà come gli X-Men si riuniscano dopo essere stati distribuiti nel tempo, tutti con l'obiettivo di fondo di sconfiggere Apocalisse e impedire che la vita come la conoscono venga trasformata in un incubo orribile e crudele.

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Enola Holmes 3 [Netflix] - 1 luglio

I fan di Netflix hanno dimostrato in due occasioni di apprezzare seguire le avventure del giovane detective protagonista di Millie Bobby Brown, ed è proprio questo che rende l'arrivo di Enola Holmes 3 ancora più speciale. Questo capitolo successivo della saga vede Enola incaricata di trovare e salvare suo fratello Sherlock, interpretato da Henry Cavill, una sfida che avviene a costo della sua felicità e la porta a abdicare al matrimonio per ritrovare il suo amato fratello.

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L'Invito - 3 luglio

A24 ha in programma solo un film importante per il pubblico questo mese (che potrebbe essere già uscito o meno a seconda della tua regione), ovvero la commedia drammatica The Invite. Questo film ruota attorno a una coppia che attraversa difficoltà, la cui relazione viene messa ancora più alla prova e a difficoltà quando i vicini vengono a trovarli, e presto fa precipitare una notte in modi che non si aspettavano. The Invite presenta anche un cast di base molto ricco che include Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz ed Edward Norton.

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Silo: Stagione 3 [Apple TV] - 3 luglio

Apple TV presto ci riporterà sottoterra per il tanto atteso terzo capitolo della serie drammatica di fantascienza Silo. Con Rebecca Ferguson di nuovo nel ruolo principale, questa nuova serie di episodi vede come Julliette Nichols torni nel silo dopo la sua pulizia, mentre il resto della comunità si adatta a segreti che vengono alla luce e che potrebbero mettere a rischio interi loro mezzi di sussistenza isolati e protetti.

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Moana - 10 luglio

Non l'hai chiesto tu, ma Disney l'ha reso comunque. L'ultimo dei remake live-action di progetti animati Disney consolidati vede la recente e popolare avventura peloponnesiaca di Moana tornare sul grande schermo in un nuovo formato. Dwayne Johnson torna nei panni di Maui, e la storia è la stessa, ma la tavolozza animata amata e sorprendente viene sostituita da autentico live-action, rendendo il film che probabilmente amerai o odierai.

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Evil Dead Burn - 10 luglio

Questo luglio non sarà il mese più intenso o memorabile per quanto riguarda l'horror, ma se cerchi qualcosa che ti spaventi, Evil Dead Burn sarà il film che fa per te. La trama di questo film vedrà come una vedova sembri sopravvivere tormentando i Deadite, che hanno infestato la sua famiglia e le stanno causando torture emotive, tutto dopo la tragica morte del suo partner.

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Lucky [Apple TV] - 15 luglio

Apple TV ha qualche scherzo entusiasmante nella manica per luglio, ma quello che probabilmente è nella lista di molti è Lucky. Questa serie crime-action segue una criminale riformata, interpretata da Anya Taylor-Joy, che è costretta ad affrontare il suo passato dopo essere stata cucita dal suo partner di lunga data, un colpo di scena che la mette nel mirino di criminali pericolosi e nella lotta per la sua libertà e la sua vita...

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The Hawk [Netflix] - 16 luglio

Golf e comicità sembrano andare d'accordo, tipo, beh... una palla in un buco. Dopo Happy Gilmore 2, Netflix torna su questa scena con The Hawk, una serie comica in cui troviamo Will Ferrell nel ruolo principale di un professionista del golf ormai superato che decide di tornare sul green nel tentativo di ritrovare la sua genialità, nonostante sia stato fuori forma da due decenni.

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L'Odissea - 17 luglio

Ci sono due film che si distinguono come i titani del botteghino di luglio (forse anche del 2026 nel suo complesso) e il primo di questi è il prossimo grande progetto atteso del regista Christopher Nolan. L'Odissea è una rivisitazione del celebre mito greco secondo cui Ulisse fu perso in mare per dieci anni mentre tentava di tornare in Grecia dopo la battaglia di. Con un cast ricco che include Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal e altri, non vorrai perderti questo film.

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Stuart non riesce a salvare l'universo [HBO Max] - 23 luglio

Abbiamo già visto lo spin-off di The Big Bang Theory con Young Sheldon, ma questa è senza dubbio l'alternativa più ambiziosa e insolita. Stuart Falls to Save the Universe mette Stuart Bloom di Kevin Sussman sotto i riflettori e vede il proprietario del negozio di fumetti (e famigerato nerd) gettato sotto i riflettori e incaricato di fermare una calamità dopo aver sconvolto l'ordine stabilito interferendo con un esperimento che non comprendeva.

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Spider-Man: Brand New Day - 31 luglio

Dopo The Odyssey, l'altra grande opzione al botteghino per luglio è l'ultimo film di Spider-Man con Tom Holland alla guida. Riprendendo anni dopo gli eventi di No Way Home, Spider-Man: Brand New Day vede Peter Parker solo e isolato, che conduce una vita più grigia e che si sconvolge quando una serie di villain lo prende di mira contemporaneamente, portando a un cambiamento mutazionale nel suo corpo che inizia a risvegliare qualcosa di più... animalesche.

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Batman: Crociato con il Mantello: Stagione 2 [Prime Video] - 31 luglio

Infine, mantenendo il tema dei supereroi, Prime Video è pronta a offrire la seconda stagione della sua serie animata di Batman, Caped Crusader. Ancora una volta ambientata negli anni '30, questa versione unica della lore di Batman vedrà il Cavaliere Oscuro affrontare un gruppo di villain con un tema più d'epoca, tutti con l'anima di Gotham City in gioco.

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Inutile dire che c'è molto motivo di entusiasmarsi per questo luglio. Ma ci sono anche tantissimi aspetti da tenere a mente per i prossimi mesi, quindi non dimenticare di tornare tra un mese per scoprire cosa agosto riserva agli spettatori e agli utenti dei servizi di streaming.