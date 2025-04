Tempo davanti allo schermo - Maggio 2025

HQ

Ci stiamo avvicinando a quel periodo dell'anno in cui molti dei più grandi ed emozionanti blockbuster fanno il loro arrivo. L'estate è quasi arrivata e questo significa che abbiamo un ultimo evviva di film e serie tipicamente su scala più piccola da sostenere prima che le nostre vite vengano sopraffatte e governate da grandi e apertamente costosi successi estivi. Quindi, con questo in mente, tuffiamoci nell'episodio di maggio di Screen Time.

Come promemoria, abbiamo basato le nostre scelte su un calendario delle uscite nel Regno Unito , quindi assicurati di controllare localmente le date e gli elenchi accurati.

Le Quattro Stagioni [Netflix] - 1 maggio

A dare il via alle cose è una nuova serie drammatica comica di Netflix. Questo presenta gli immensi sforzi collettivi di Tina Fey, Steve Carrell, Will Forte e Colman Domingo, e vede i quattro protagonisti come amici intimi che vanno in vacanza a tema stagionale in un singolo anno. Venendo da Fey e dai suoi 30 Rock co-creatori, aspettatevi un'esperienza comica spiritosa e memorabile.

HQ

Annuncio pubblicitario:

Un altro semplice favore [Prime Video] - 1 maggio

Blake Lively è ancora sotto i riflettori dopo il dramma e le accuse in corsoIt Ends With Us, ma questo maggio sarà di nuovo in prima pagina per un motivo diverso. Apparendo al fianco di Anna Kendrick, la coppia si riunirà per ilAnother Simple Favor sequel drammatico, che vede Emily Nelson (Lively) cercare di rendere scomoda la vita di Stephanie Smothers (Kendrick), colpendo una forma non ortodossa di vendetta chiedendole di essere la sua damigella d'onore.

HQ

Thunderbolts* - 2 maggio

Il secondo e penultimo film del 2025,Marvel Cinematic Universe Thunderbolts* segue un gruppo di antieroi che hanno il compito di salvare il mondo e fermare la crescente minaccia dell'immensamenteSentry potente, il tutto sotto l'occhio vigile di Valentina Allegra de Fontaine. Con un cast eterogeneo guidato da Florence Pugh, questo cercherà senza dubbio di aiutare a impostare l'ampio sforzo corale che sarà Avengers: Doomsday.

Annuncio pubblicitario:

HQ

Star Wars: I racconti degli inferi [Disney+] - 4 maggio

Star Wars Day significa che Disney+ ha una nuova serie animata Star Wars per i suoi fan. Dopo aver ricevuto Tales of the Jedi e Tales of the Empire in passato, Tales of the Underworld scambia eroi e cattivi con criminali e truffatori, e si concentra su Cad Bane e Asajj Ventress mentre cercano di continuare a sopravvivere e prosperare in una galassia molto, molto lontana.

HQ

Destinazione finale: Bloodlines - 14 maggio

C'è voluto molto tempo, ma l'amata e longeva serie horror sta per tornare. Final Destination: Bloodlines ci riporta all'inizio e vede come una giovane donna combatte per sfuggire alle grinfie della morte, proteggendo se stessa e la sua famiglia da destini orribili. Questo film sarà anche una delle ultime volte che vedremo Tony Todd sullo schermo, poiché l'attore è purtroppo scomparso nel novembre 2024.

HQ

Amore, morte e robot: Volume 4 [Netflix] - 15 maggio

L'acclamata e ben accolta serie antologica animata torna questo mese, con l'intenzione di offrire una serie di nuovi racconti adatti ai fan della fantascienza. Love, Death & Robots ' cercherà senza dubbio di spingere i confini morali ed emotivi, offrendo al contempo episodi con un tocco creativo, artistico e animato.

HQ

Duster [Max] - 15 maggio

Proveniente dal produttore J.J. Abrams,Duster HBO Max è una serie drammatica poliziesca che segue un autista in fuga per un sindacato criminale in crescita la cui vita inizia ad andare fuori dai binari, trasformandosi in eventi stravaganti, stupidi e sempre più pericolosi. Questo show vedrà Josh Holloway nel ruolo principale di Jim, un casting che sembra perfetto per un personaggio destinato a sentirsi a casa nel sud-ovest americano degli anni '70.

HQ

Affrettati domani - 16 maggio

Potresti non avere familiarità con questo film, ma non appena ti gettiamo addosso un po' del suo cast, senza dubbio vorrai esserlo. The Weeknd, Jenna Ortega, Barry Keoghan e Riley Keough. Sì, Hurry Up Tomorrow presenta un sacco di star di domani, tutte bloccate in una trama che ruota attorno a un musicista insonne che incontra uno sconosciuto che presto lo porta su una strada inaspettata per sfidare tutto ciò che sa di se stesso.

HQ

Murderbot [Apple TV+] - 16 maggio

Apple TV+ è la nuova grande serie del mese. Murderbot ruota attorno all'androide di sicurezza di Alexander Skarsgard, un bot che dopo essere riuscito ad hackerare la sua programmazione inizia a lottare con le emozioni e il libero arbitrio, causando danni irreparabili e diventando allo stesso tempo dipendente dalla televisione. Questa serie drammatica di fantascienza sta cercando di essere piuttosto unica e memorabile quando arriverà a maggio.

HQ

Mission: Impossible - La resa dei conti finale - 21 maggio

L'ultima missione che ci aspettiamo che Ethan Hunt di Tom Cruise accetti. Mission: Impossible - The Final Reckoning è destinato a concludere anni e anni di film d'azione che ruotano attorno al più grande e memorabile agente del FMI, con questa firma che pochi potrebbero rispecchiare. Con un budget di circa 400 milioni di dollari e una durata di quasi tre ore, questo film è destinato a essere non solo il blockbuster del mese, ma forse anche il blockbuster dell'anno.

HQ

Lilo & Stitch - 23 maggio

L'ultima serie di remake live-action della Disney non è andata affatto secondo i piani negli ultimi tempi, soprattutto se si guarda a Snow White. Ma tutto questo potrebbe essere salvato presto quando Lilo & Stitch farà il suo arrivo e racconterà l'iconica storia dell'alieno indisciplinato e del suo amico umano di buon cuore, mentre cercano di crogiolarsi al sole hawaiano e in generale causano il caos sull'isola del Pacifico.

HQ

Fontana della Giovinezza [Apple TV+] - 23 maggio

Apple TV+ è il secondo grande progetto del mese e anche una delle sue produzioni di lungometraggi più rare. Fountain of Youth è un'avventura d'azione in stile blockbuster che vede John Krasinski e Natalie Portman guidare un cast di esploratori mentre perlustrano il globo e cercano di scoprire e raccogliere i benefici della mitologica fontana della giovinezza. Questo film ha Guy Ritchie al timone e Eiza Gonzalez, Domhnall Gleeson e Stanley Tucci nel cast e cerca di offrire una storia memorabile ed emozionante simile a quella diIndiana Jones.

HQ

Clarkson's Farm: Stagione 4 [Prime Video] - 23 maggio

Prime Video e la sua partnership con Jeremy Clarkson potrebbero rallentare ora che The Grand Tour si è conclusa, ma questo non significa quasi che sia finita. La coppia è pronta a tornare questo mese per una nuova stagione della serie di documentari Clarkson's Farm, che punta i riflettori sulla pittoresca trama rurale di Diddly Squat Farm, e vede come il presentatore riesce a superare un altro anno difficile lavorando nel settore del bestiame e della produzione agricola.

Fear Street: La regina del ballo [Netflix] - 23 maggio

La serie Fear Street è stata uno sforzo molto popolare e di successo per Netflix, motivo per cui non è uno shock che lo streamer stia cercando di offrire di più da questo ai suoi abbonati. Prom Queen è questo nuovo sforzo, e ci sta riportando a Shadyside High nel 1988 per vivere la storia di come un killer sconosciuto sta costantemente prendendo di mira le candidate reginetta del ballo nei giorni prima della grande cerimonia.

HQ

Lo Schema Fenicio - 30 Maggio

Wes Anderson torna nei cinema alla fine del mese per offrire un nuovissimo sforzo corale costellato di star che è naturalmente strano come quelli che lo hanno preceduto. The Phoenician Scheme segue Zsa-Zsa Korda di Benecio Del Toro, un ricco uomo d'affari che, dopo essere sfuggito troppe volte alle grinfie della morte, decide di garantire il suo futuro cedendo la sua ricchezza esclusivamente a una delle sue figlie. Non esamineremo l'intero cast per far risparmiare tempo a tutti, ma aspettatevi apparizioni di Scarlett Johansson, Tom Hanks, Michael Cera, Jeffrey Wright, Benedict Cumberbatch, Bryan Cranston, Rupert Friend e altri.

HQ

Karate Kid: Leggende - 30 maggio

Cobra Kai è avvolto e finito, ma la storia in corso dell'universo Karate Kid è tutt'altro che finita. Il prossimo sarà un grande sforzo teatrale live-action con protagonisti non solo Daniel LaRusso di Ralph Macchio, ma anche Mr. Han di Jackie Chan, mentre i veterani del franchise si riuniscono per allenare il promettente Li Fong, interpretato da Ben Wang, per aiutarlo a trovare il successo e la gloria nella competizione di karate definitiva.

HQ

Ed ecco fatto, un altro Screen Time è nei libri. Assicurati di tornare tra qualche settimana per vedere cosa giugno e l'estate stanno cercando di offrire agli spettatori e agli abbonati ai servizi di streaming.