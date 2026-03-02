Tempo davanti allo schermo - marzo 2026

HQ

Marzo è finalmente arrivato e la primavera è quasi arrivata. Mentre salutiamo con passo certo i monotoni mesi invernali, potresti cercare qualcosa di nuovo da guardare per riempire le notti buie finché restano. Se così fosse, abbiamo buone notizie: marzo è ricco di ottime opzioni nei cinema e su tutte le piattaforme di streaming.

Come sempre, abbiamo basato le nostre scelte su un calendario di uscite del Regno Unito, quindi assicurati di controllare localmente per annunci e informazioni accurate.

Peaky Blinders: L'Uomo Immortale [Netflix] - 6 marzo

Per iniziare il mese c'è il primo di molti progetti Netflix che abbiamo scelto di mettere in evidenza. Anche se questo film arriverà effettivamente sul video prima del 20 marzo, avrà prima una proiezione cinematografica di due settimane, durante la quale vedremo come Cillian Murphy tornerà nel ruolo di Tommy Shelby e riuscirà a prendere il controllo della sua ex gang e dell'impero di Birmingham a un gruppo di giovani indisciplinati e violenti.

La Sposa - 6 marzo

Hai visto la storia di Frankenstein, ma ora è il momento di incontrare l'amante del mostro. The Bride è l'ultimo film della regista Maggie Gyllenhaal, un film che segue il famoso mostro mentre chiede a un medico di creargli un partner, una mossa che porta a più domande e problemi di quanto si aspettassero, mentre la dinamica sociale degli anni '30 viene messa in discussione e la coppia si ritrova in fuga in modo simile a Bonnie e Clyde.

War Machine [Netflix] - 6 marzo

Un altro progetto Netflix che potrebbe attirare la tua attenzione. War Machine è un film d'azione fantascientifico che segue il duro apprendista militare interpretato da Alan Ritchson mentre deve sopravvivere a una minaccia futuristica di robot persistente e mortale, il tutto mentre è isolato in una foresta lontana. Con un setup simile a Terminator, questo film mostra come un gruppo di coraggiosi reclute delle forze speciali superi una sfida in cui qualsiasi errore potrebbe significare l'annientamento totale.

Hoppers - 6 marzo

Pixar torna con un altro film d'animazione che non vorrai perderti. Hoppers è una premessa esilarante e deliziosa che esplora come una single amante degli animali di 19 anni si impegni a scoprire i segreti più grandi del mondo animale, il tutto inserendo la sua coscienza nella mente di un castoro robotico. Sì, aspettatevi buffonate e adatte alle famiglie in questo film teatrale imperdibile.

One Piece: Stagione 2 [Netflix] - 10 marzo

Abbiamo dovuto aspettare tre anni per il ritorno della serie live-action di Netflix su One Piece, ma per fortuna questa attesa è quasi finita. Monkey D. Luffy e i pirati dei Pappella prosegueranno presto il loro epico viaggio verso la Grand Line, con un secondo giro di episodi che introduce volti e personaggi ancora più iconici, oltre a villain e minacce con cui non si può prendere alla leggera.

Come fare un affare - 13 marzo

Glen Powell è uno dei nomi più importanti del cinema di oggi e A24 è uno studio con cui tutti vogliono lavorare, quindi sicuramente i due sono una coppia perfetta? Come protagonista di How To Make a Killing, Powell interpreta il figlio disconosciuto di una famiglia molto ricca, che ha deciso di prendersi la sua fetta di torta eliminando semplicemente tutti i parenti che gli si presentano davanti secondo l'ordine di diritto e volontà di proprietà della famiglia.

Sottotono - 13 marzo

È un momento eccellente per essere un appassionato di horror cinematografico. A24 torna con il suo secondo film del mese, chiamato Undertone, un progetto sorprendente e promettente che mostra come una conduttrice di podcast si trova ad essere infestata dopo aver ascoltato registrazioni terrificanti come parte della sua serie di misteri soprannaturali. Inutile dire che questo non è per i deboli di cuore, quindi dai un'occhiata se hai il coraggio.

Invincible: Stagione 4 [Prime Video] - 18 marzo

La promessa di stagioni annuali di Invincible è stata mantenuta da Prime Video negli ultimi due anni e il 2026 non cambierà questo. La attesa quarta stagione dell'adattamento animato sta per arrivare, dove possiamo aspettarci di vedere esplorare alcune trame importanti, tra cui il ritorno di Omni-Man sulla Terra, cosa è successo a Conquest e persino come la grande guerra Viltrumita-Coalizione dei Pianeti finisca... almeno per un po'.

Progetto Ave Maria - 20 marzo

Già acclamato da molti come film imperdibile quest'anno, il grandioso e ambizioso adattamento di Project Hail Mary punta a diventare il film cinematografico fantascientifico dell'anno. Con Ryan Gosling al timone, questo film esplora come un insegnante di scienze venga inviato nello spazio profondo nel tentativo di trovare una soluzione a una sostanza che sta uccidendo il sole del nostro sistema solare, sebbene con la complicazione aggiuntiva di perdere la memoria lungo il percorso e diventare amico di un alleato improbabile.

Daredevil: Born Again: Stagione 2 [Disney+] - 25 marzo

Dopo il debutto della prima stagione lo scorso anno, è il momento che Charlie Cox torni a indossare il costume come l'uomo senza paura, darei daredevil: Born Again continua questo marzo. Riprendendo qualche mese dopo la prima stagione e portandoci in una New York sotto il controllo del Kingpin, dove i vigilanti sono trattati come il nemico pubblico numero uno, questa nuova serie di episodi vedrà il ritorno di un gruppo di volti familiari, tra cui Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones.

Ti uccideranno - 27 marzo

Amiamo un film con un esercito di una sola persona, e se anche a voi piace, non vorrete perdervi They Will Kill You. Questo film violento segue la protagonista di Zazie Beetz, che, dopo aver accettato un lavoro come governante in un grattacielo a New York, si ritrova braccata e attaccata dai residenti e dai dipendenti, in un gioco molto oscuro e contorto del gatto col topo. Riuscirà a scappare e arrivare al mattino? Dovremo sintonizzarci per scoprirlo.

Ecco fatto, un altro Screen Time è tra le serie. Assicuratevi di tornare tra qualche settimana, quando cercheremo di esplorare le grandi novità per gli spettatori di cinema e gli utenti dei servizi di streaming nel mese di aprile 2026.