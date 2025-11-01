Tempo davanti allo schermo - Novembre 2025

HQ

È il penultimo mese dell'anno e questo significa che è il momento di alcuni dei più grandi ed emozionanti arrivi di film e TV dell'intero calendario. Novembre è un mese notoriamente impegnativo per il botteghino, poiché i film cercano di attingere al mercato pre-festivo e di approfittare delle festività regionali come il Ringraziamento negli Stati Uniti. A tal fine, il tema di novembre sono i cinema, poiché i servizi di streaming in genere stanno trascinando i piedi questo mese mentre le uscite nelle sale regnano.

Con questo in mente, vale comunque la pena ricordare che abbiamo basato le nostre scelte su un calendario di rilascio nel Regno Unito, quindi assicurati di controllare localmente per elenchi e informazioni accurate.

Predator: Badlands - 7 novembre

Dan Trachtenberg ha acceso la scintilla necessaria per rimettere in cima la franchigia Predator dopo la piuttosto scarsa The Predator della fine degli anni 2010. Il recente Prey ha fatto capire ai fan perché hanno amato così tanto questa serie, ed è anche il motivo principale per cui Predator: Badlands è un progetto così atteso poiché Tratchtenberg è tornato al timone e offre una storia che ruota attorno a un Predator protagonista, qualcosa che non ci aspettiamo spesso da questo universo.

HQ

Annuncio pubblicitario:

Anemone - 7 Novembre

I drammi artistici e più indie non sono in genere film su cui ci concentriamoScreen Time maAnemone fa il taglio per la singolare ragione che segna anche il ritorno alla recitazione di Daniel Day-Lewis. Probabilmente il miglior attore di questa generazione e forse di sempre, Day-Lewis è il protagonista di questo film scritto e diretto da suo figlio, Ronan Day-Lewis, che segue un uomo che si dirige nella natura selvaggia per riconnettersi con un eremita con cui ha condiviso un passato complicato.

HQ

Muori amore mio - 7 novembre

Due dei più grandi nomi del cinema moderno si scontreranno questo novembre per la comDie My Love media nera di Lynne Ramsay. Jennifer Lawrence e Robert Pattinson stanno collaborando per interpretare una coppia che si ritrova in disaccordo dopo essere stata rinchiusa in una casa isolata. Lawrence guida la follia mentre Pattinson si ritrova preoccupato e impotente per la sua discesa irregolare.

Annuncio pubblicitario:

HQ

Frankenstein [Netflix] - 7 novembre

Tecnicamente, Frankenstein di Guillermo del Toro ha debuttato in ottobre, ma solo attraverso una corsa cinematografica limitata. L'arrivo principale di Netflix è previsto per questo novembre, in cui potremo vivere il famoso racconto horror gotico di Mary Shelley adattato dal maestro dell'horror cinematografico. Con Jacob Elordi nei panni della creatura titolare e Oscar Isaac come suo creatore, questo film presenta un cast eterogeneo e sta cercando di essere un film da non perdere su Netflix.

HQ

Pluribus [Apple TV] - 7 novembre

La grande novità televisiva di Apple TV questo novembre è l'ultimo progetto del creatore di Breaking Bad, Vince Gilligan. Riunendosi con Rhea Seehorn di Better Call Saul, Pluribus è una serie drammatica contorta e particolare che segue la persona più infelice della Terra e vede come ha il compito di salvare il mondo dalla felicità.

HQ

Playdate [Prime Video] - 12 novembre

L'aggiunta principale di Prime Video questo novembre, Playdate è una commedia d'azione con protagonista Alan Ritchson e Kevin James. In questo film, il Brian di James si ritrova sfortunato e presto in compagnia del Jeff di Ritchson, un'invidiabile montagna di uomini che nasconde molti segreti. L'avventura vede presto la coppia in un viaggio stravagante per sfuggire ad assassini e criminali, il tutto in compagnia dei loro figli.

HQ

L'uomo che corre - 14 novembre

L'ultimo beniamino di Hollywood, Glen Powell, sta tornando alla ribalta per un remake del famosoThe Running Man film d'azione, un film in cui Powell appare nei panni di Ben Richards, un uomo che si ritrova a giocare a un gioco mortale in cui i cacciatori lo inseguono in giro per il mondo al fine di assicurarsi un premio in denaro. Aspettatevi una violenza intensa e folle mentre Richards viene spinto al punto di rottura.

HQ

Norimberga - 14 novembre

Russell Crowe ha dato innumerevoli interpretazioni memorabili nel corso degli anni e il suo prossimo grande sforzo consisterà nel dare vita al leader nazista Hermann Goering mentre viene processato a Norimberga per i suoi efferati crimini durante la seconda guerra mondiale. Il film segue uno psichiatra interpretato da Rami Malek che tenta di capire la psiche di questi vili leader durante i principali procedimenti giudiziari.

HQ

Ora mi vedi: ora non mi vedi - 14 novembre

Maghi ladri? Ciò può significare solo il ritorno di Now You See Me. La serie di film sfarzosa ed elegante è tornata con l'originale Horseman al timone, con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher e Dave Franco che si uniscono per aiutare a guidare una nuova era di illusionisti nel loro prossimo grande lavoro. Con Ruben Fleischer di nuovo al timone, aspettati una storia e scene che ti sconcertano e ti lasciano a bocca aperta.

HQ

Keeper - 14 novembre

Osgood Perkins ha sfornato un sacco di successi promettenti negli ultimi tempi e il suo prossimo lavoro non è altro che un successo infallibile. Prodotto durante lo sciopero degli sceneggiatori in una location per una frazione del costo dei soliti film,Keeper è un film che vede Tatiana Maslany e Rossif Sutherland intrappolati in una cabina isolata che ospita anche una presenza oscura e malevola.

HQ

Il figlio del falegname - 14 novembre

La storia di Gesù Cristo come probabilmente non la ricordate. The Carpenter's Son è un film horror che vede come un ragazzo giovane e dotato usa i suoi poteri divini per scatenare orrori naturali e soprannaturali mentre dubita della leadership del suo guardiano carpentiere protettivo. Con Nicolas Cage al timone, questo film darà una svolta unica al racconto biblico con cui molti hanno familiarità.

HQ

Wicked: For Good - 21 novembre

Basandosi sull'acclamato e fortunato musical che ha debuttato un anno fa, la seconda e ultima parte concluderà la storia di Wicked e legherà gli eventi prequel in The Wizard of Oz. Aspettati altri straordinari numeri di danza ed effetti speciali epici mentre Cynthia Erivo e Ariana Grande sono le protagoniste del cast stellare che introduce persino il Cowardly Lion e il Tin Man.

HQ

Sisu: La strada per la vendetta - 21 novembre

Dopo che tutti noi ci siamo divertiti a guardare Jorma Tommila uccidere brutalmente i nazisti nelSisu primo film di qualche anno fa, ora è tornato nei panni dell'eroe spietato che sta affrontando un vendicativo generale dell'Armata Rossa interpretato da Stephen Lang. Durante un viaggio "di routine" per smantellare e ricostruire la sua casa altrove, si ritrova bloccato in un inseguimento in stileMad Max nella Finlandia del dopoguerra.

HQ

Il piano famiglia [Apple TV] - 21 novembre

Mark Wahlberg e Michelle Monaghan tornano a essere i protagonisti della nuova grande epopea d'azione di Apple TV questo novembre. Il sequel di The Family Plan porta i Morgan a Parigi per un viaggio attraverso il paese dopo che il padre di famiglia, Dan di Wahlberg, viene preso di mira da un ex nemico interpretato da Kit Harington. Aspettati divertimento e azione incentrati sulla famiglia in questo sequel che scambia Sin City per la Città delle Luci.

HQ

Stranger Things: Stagione 5 - Volume 1 [Netflix] - 26 novembre

Probabilmente il più grande debutto di Netflix dell'intero anno, forse anche del decennio. Gli episodi finali di Stranger Things iniziano a fare il loro arrivo questo novembre, quando debutta la prima parte della quinta stagione. Questa grande conclusione vedrà Eleven, Hopper, Mike e il resto della banda cercare di porre finalmente fine a Vecna e di disconnettere Upside Down dal mondo normale.

HQ

Zootropolis 2 - 28 novembre

A concludere il mese è il sequel dell'avventura animata della Disney Zootropolis. Riportando Ginnifer Goodwin e Jason Bateman come duo principale di Judy Hopps e Nick Wilde, questo seguito ci riporta nel paradiso antropomorfo per vedere come la coppia cerca di risolvere un nuovo caso che introduce ogni sorta di nuovi cattivi e sfide.

HQ

Questo conclude un altro Screen Time. Assicurati di tornare tra qualche settimana, quando esploreremo cosa ha in serbo per i fan dicembre 2025 nei cinema e sui servizi di streaming.